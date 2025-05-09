國內首創！新北消防電動車全尺寸實火應變演練

新北市政府消防局9日上午於鶯歌訓練中心預定地舉辦「電動車輛全尺寸搶救安全及消防專業技能訓練」，本次訓練特別邀請基隆市、臺北市及桃園市等縣市消防局及本局同仁共計55名消防人員齊聚實地演練，亦有多位學術界專家學者一同共襄盛舉，透過實車燃燒模擬與技術交流，強化電動車火災事故應變能力與搶救效能。

隨著電動車及油電車等新能源車輛快速成長，鋰離子電池所引發的熱失控與火災每每造成生命及財產上的重大損失，成為全球各國消防新挑戰。本次演練內容著重於此類火災搶救，內容包括電動車構造與危害介紹，並以實體車輛進行全尺寸模擬鋰離子電池熱失控情境，進行應變演練、風險評估及相關策略研討，透過實務操作提升經驗。同時，現場由本局火災鑑識中心同步進行數據蒐集，作為未來電動車火災鑑識與研判之參考依據。

新北市政府消防局長陳崇岳表示，電動車火災具備高溫、復燃性高及難以撲滅等特性，傳統救援技術難以因應，本次演練感謝TEC電動車維修中心王健甫負責人、明志科大機械工程系黃道易副教授及臺灣科技大學建築研究所林慶元教授等人協助及指導，讓活動順利完成，學員獲益良多。