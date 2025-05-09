世壯運倒數！許淑華批天母棒球場缺陷多 蔣萬安：符合安全

台北市長蔣萬安今天早上赴北市議會專案報告。對於即將開幕的世界壯年運動會賽事場館，民進黨議員許淑華指，市府追加預算針對天母棒球場館修繕，經費到位卻仍沒有做改善。蔣萬安說明，世壯運使用既有場館，確定都符合安全標準，賽事結束後會積極努力整修。

許淑華表示，北市府針對天母棒球場要舉辦世壯運相關設施、設備改善，追加3650萬元，並向中央體育署申請5千萬預算，總金額達到1.45億元，經過會勘確實確實看見鋼筋裸露、場館老舊等狀況，因此撥款。

許淑華說，然而下禮拜六就要開幕及相關賽事，但現在座位席仍就鋼筋裸露，若比較壯的民眾可能會有垮下來的疑慮，也包含結構問題、階梯龜裂、頂棚鏽蝕，甚至壁癌等，「給了要求的預算，結果有做好？」

體育局長游竹萍回應，會等賽事結束後修繕。許淑華批，天母棒球場已要舉辦35場賽事，「你說準備好了，預算都給你，還要說世壯運完成後再來修繕？」

蔣萬安補充，世壯運都是使用既有場館，同時也確定符合安全標準規範，對於天母棒球場也同樣符合標準，賽事結束後會積極努力施作整修。

此外。台北市議員黃瀞瑩同樣針對世壯運質詢，她說，已倒數8天，台北田徑場、體育場館都說還有進步空間，包含飲水機濾芯要換、油漆好，但仍沒有看到改善，不僅宣傳不力、賽程不明，也沒有看到相關經濟效益。