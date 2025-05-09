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北市鄰長每月增千元工作費 最快明年發放

聯合報／ 記者楊正海葉德正／連線報導
北市鄰長與鄰里志工打掃環境，民政局允諾會為鄰長「加薪」。圖／北市民政局提供
北市鄰長與鄰里志工打掃環境，民政局允諾會為鄰長「加薪」。圖／北市民政局提供

物價連年飆漲，台北市鄰長交通補助費每月2千元長年未調升，議員提案爭取增補助，民政局承諾每人每月增加1千元工作費，北市約9500名鄰長，將編列約1.1億預算，預計最快明年就可發放。

至於人口最多的新北市是否跟進？新北民政局表示，新北鄰長達2萬多人，為六都之最，若以依北市標準編列，每年經費支出將增約4億285萬元，總預算達8億570萬元。是否要調高金額，須通盤考量整體財政。

北市議會民政委員會昨討論鄰長補助費，鄰長平日協助里長推動地方事務，包括地方環保、衛生、治安及宣導市府重點工作，是基層里鄰重要助力。

議員林杏兒提案指出，鄰長的交通補助費實施迄今已超過10年，交通費、物價均已調漲許多，基層里鄰也相對複雜，建請市府視市府財務能力調升補助費，肯定鄰長們在基層付出。

議員陳賢蔚表示，他也支持調整，鄰長協助里長，工作愈來愈重，例如社會關懷網健全，須掌握社區特殊狀況，鄰長功不可沒，增加補助，可鼓勵鄰長的付出，讓更多年輕輩投入鄰長工作。

一位許姓鄰長說，他們是屬於志工性質，常在鄰里間走動，幫助里長和市府做政令宣導，甚至連疫苗施打，也要幫忙通知，相關費用已經不敷使用，若是補助能增加也有助於市政推動。

民政局長陳永德指出，考量六都中台南、桃園和高雄有鄰長工作費，因此研議新增每月1千元的鄰長工作協助費，將編入各區公所預算中。另外，各里的睦鄰活動費6萬，也增加變8萬。

民政局指出，鄰長工作費大約新增1.1億，若市府和主計處也同意編列這筆預算，下會期送議會審議。

議員

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