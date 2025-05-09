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北市代管八里汙水廠近30年 明年2月移交新北

聯合報／ 記者楊正海李定宇／連線報導
八里汙水處理廠經行政院同意交由新北市政府接管，112年7月起陸續辦理八里廠清點、點交及移交等作業。圖／北市衛工處提供
八里汙水處理廠經行政院同意交由新北市政府接管，112年7月起陸續辦理八里廠清點、點交及移交等作業。圖／北市衛工處提供

八里汙水處理廠是全國最大汙水處理廠，北市府1997年起受行政院委託代管營運迄今，每日可處理132萬噸生活汙水，隨新北市汙水接管率攀升，行政院同意交由新北市府接管，北市府預定明年2月完成移交新北市接管。

目前八里廠處理汙水量新北市約占72.6%、台北市約占27%、基隆市0.4%。廠長陳長佑指出，八里廠處理的汙水有超過7成來自新北市；且八里廠位在新北市境內，基於管用合一，無論是機關協調、或與當地區里長或民意代表溝通，由新北市政府管理將更為直接。

陳長佑說，北市府2017年函報行政院同意，改由新北市府接管，也讓台北市代管20多年的汙水處理廠，可望回歸給新北市管理。

陳長佑表示，新北水利局前年起開始派員參加清點會議，共計辦理29次財產設備清點及功能測試，並於前年8月完成清點財產清冊內4448項設備，清點缺失合計912項，由北市府督導維護廠商全數改善完成，後續將辦理教育訓練。

新北水利局表示，移交接管依中央協調程序辦理，並爭取中央經費補助，以改善系統性安全問題，後續接管期程仍需視北市衛工處清點缺失改善情形辦理，接後除新增紓流設施外，其餘營運並未改變，移交接管並未影響汙水使用費徵收。

八里 北市府

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