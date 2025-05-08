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老協專車接送弱勢長輩逛賣場 青銀共遊雙方都收獲滿滿

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
老人福利關懷協會今天出動多台專車，搭載汐止、南港及內湖地區50名長輩前往家樂福，在青年志工陪同消費，青銀共遊，同享溫馨的下午時光。圖／老人福利關懷協會提供
老人福利關懷協會今天出動多台專車，搭載汐止、南港及內湖地區50名長輩前往家樂福，在青年志工陪同消費，青銀共遊，同享溫馨的下午時光。圖／老人福利關懷協會提供

對獨居等清寒長輩走出家門，搭車自在購物並非易事。老人福利關懷協會今天出動多輛專車，搭載汐止、南港及內湖地區50名長輩前往家樂福，在青年志工陪同消費，青銀共遊，同享溫馨的下午時光。

老人福利關懷協會理事長蔡鴻鵬說，陪長輩逛賣場活動是協會多年來的傳統，因為長期關懷的弱勢長輩眾多，所以每次邀請不同區域的長輩出遊購物，除了減輕弱勢長輩生活負擔，兼具青銀共遊共好意義。

今年的活動除了50名企業志工陪伴，還有新潤建設、台北聖興天后宮加碼提供每名長輩1000元禮券，接送車輛則由台北市建成、雙園、千禧、萬華獅子會贊助，各方合作讓阿公阿嬤感受更多社會的溫暖。

84歲陳爺爺是低收入戶，房租由兩個已嫁出去的女兒負擔。陳老先生一隻眼睛看不見，且行走不太方便，多待在家中。這次受邀參加賣場之旅很開心，因好久沒有踏出家門了，他買了早就想買的奶粉跟飲品，開心又滿足。

獨居的徐奶奶年近80歲，現在想找個洗碗等工作，但沒人要雇用。最近才剛申請到中低收入補助，生活壓力減輕了一些。今天來到賣場，緊握著採購清單小紙條，由志工陪她選購洗碗精、洗衣精、濾水器跟調味料。

新北市汐止區智慧里長黃智明、山光里長陳永松及台北市內湖區安泰里長何素蓮、南港區仁福里長吳肇輝，都擔任協會的志工隊長。他們肯定協會長期關懷需要協助的高齡長輩，並舉辦逛賣場活動讓難得外出的長輩，享受自在購物逛街的快樂時光。

在食品公司上班的志工小龍說，今天像是陪伴自己的阿公逛賣場，看到長者逛賣場的快樂神情很開心，過程中和長者討論選購食品的喜好，也可運用在自己工作上，希望未來能對長輩更有幫助。

老人福利關懷協會已成立將22年，今年推出全台個案倍增計畫，重點將放在扶助更多的中南部偏鄉弱勢長輩。老協也推動弱勢長輩工作培力計畫，要讓仍有工作能力及想工作的中高齡長者，有機會學習並轉換工作，減輕生活負擔並提高收入，從被照顧者轉為對社會有貢獻者。

老人福利關懷協會今天出動多台專車，搭載汐止、南港及內湖地區50名長輩前往家樂福，在青年志工陪同消費，青銀共遊，同享溫馨的下午時光。圖／老人福利關懷協會提供
老人福利關懷協會今天出動多台專車，搭載汐止、南港及內湖地區50名長輩前往家樂福，在青年志工陪同消費，青銀共遊，同享溫馨的下午時光。圖／老人福利關懷協會提供
老人福利關懷協會今天出動多台專車，搭載汐止、南港及內湖地區50名長輩前往家樂福，在青年志工陪同消費，青銀共遊，同享溫馨的下午時光。圖／老人福利關懷協會提供
老人福利關懷協會今天出動多台專車，搭載汐止、南港及內湖地區50名長輩前往家樂福，在青年志工陪同消費，青銀共遊，同享溫馨的下午時光。圖／老人福利關懷協會提供
老人福利關懷協會今天出動多台專車，搭載汐止、南港及內湖地區50名長輩前往家樂福，在青年志工陪同消費，青銀共遊，同享溫馨的下午時光。圖／老人福利關懷協會提供
老人福利關懷協會今天出動多台專車，搭載汐止、南港及內湖地區50名長輩前往家樂福，在青年志工陪同消費，青銀共遊，同享溫馨的下午時光。圖／老人福利關懷協會提供
老人福利關懷協會今天出動多台專車，搭載汐止、南港及內湖地區50名長輩前往家樂福，在青年志工陪同消費，青銀共遊，同享溫馨的下午時光。圖／老人福利關懷協會提供
老人福利關懷協會今天出動多台專車，搭載汐止、南港及內湖地區50名長輩前往家樂福，在青年志工陪同消費，青銀共遊，同享溫馨的下午時光。圖／老人福利關懷協會提供
老人福利關懷協會今天出動多台專車，搭載汐止、南港及內湖地區50名長輩前往家樂福，在青年志工陪同消費，青銀共遊，同享溫馨的下午時光。圖／老人福利關懷協會提供
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老人福利關懷協會今天出動多台專車，搭載汐止、南港及內湖地區50名長輩前往家樂福，在青年志工陪同消費，青銀共遊，同享溫馨的下午時光。圖／老人福利關懷協會提供
老人福利關懷協會今天出動多台專車，搭載汐止、南港及內湖地區50名長輩前往家樂福，在青年志工陪同消費，青銀共遊，同享溫馨的下午時光。圖／老人福利關懷協會提供

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