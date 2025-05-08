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綠要新北市府專案報告 藍批：該回答財政紀律是民進黨

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會國民黨團書記長王威元。記者葉德正／攝影
新北市議會國民黨團書記長王威元。記者葉德正／攝影

新北市議會民進黨團今提出，要求新北市府五項專案報告，正視財政紀律與居住正義。新北市議會國民黨團回擊，監督本就是市議員責任，但民進黨團一邊高喊要重視民生、提升施政透明，一邊卻不斷杯葛議程、操弄議會秩序，將議事淪為政治表演舞台，根本是說一套、做一套，毫無民意基礎，「真正該回答財政紀律與資源配置問題的，是民進黨自己」。

國民黨團指出，議會今原已排定審查多項與市民生活息息相關的長治久安自治條例，包括氣候變遷因應條例、殯葬設施管理條例等，民進黨卻再度找理由要求變更議程，甚至將局處首長與個別議員間的行政互動問題過度上綱為政治對立，造成議事延宕。這種將個人恩怨凌駕市政的行徑，不僅影響市政推動，也浪費寶貴的議會資源。

國民黨團表示，民進黨團刻意將稅收超收與土地稅調整作為政治口水攻防，根本忽略土地公告現值是透過內政部地政司進行督導與考核，現在中央失能、地方背鍋，民進黨團卻顛倒是非、誤導視聽。若真關心地方發展，應當回到專業與數據基礎討論，而非散播模糊資訊，刻意激化對立，只為製造輿論壓力。

黨團書記者王威元說，民進黨執政2024中央稅收超徵5283億元，稅收分配卻對地方政府極度不公，如今還持續意圖提釋憲案杯葛財劃法改革「綠營一邊在中央阻擋改革，一邊在地方造謠沒有建設。」真正該回答財政紀律與資源配置問題的，是民進黨自己。

國民黨團強調，真正的議會監督應建立在誠實與理性討論上，而非政治操作。民進黨團應先停止在議會內部破壞程序、擾亂秩序的行為，才有資格談什麼是「提升施政效率」。國民黨團將持續以務實監督與理性問政，守住市民關心的民生議題，讓新北持續穩健前行。

國民黨 民進黨

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