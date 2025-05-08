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大巨蛋震動擾民 北市府允溝通：9月要求遠雄提報告
台北大巨蛋嗨唱「三天三夜」也讓居民反映震動像地震，周邊5個里里長，今向市長蔣萬安陳情，要求市府正視居民生活安寧，議員也要求市府應在影響最大區域設置監測點位監測震動點位。體育局表示，9月營運績效評估時，會要求遠雄一併提出相關監測報告。
議員張文潔表示，目前大巨蛋震動議題困擾里民，但目前震動監測點位只有光復國小、松山高中、光復南路90號三個環評要求，卻未包含私人住宅，但影響最大的是忠孝東路四段553、559巷，應要求遠雄於該處設置點位，監測震動狀況，「不能錢都給遠雄賺，在地民眾在受苦。」
局長游竹萍表示，有持續與遠雄保持電話聯繫，每個禮拜至少會有一次，包含演唱會震動問題、售票實名制、假日早一點舉辦演唱會活絡商圈等，至於震動監測點位會持續與遠雄溝通，社區感覺是最重要，過去包含太妍、安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）演唱會都屬於比較靜態，不過對於里辦認為有疑慮的活動，會在送件審查提醒相關單位。
游竹萍說，會要求遠雄在9月營運績效評估時，提出這段時間有關震動監測報告一併提供給委員會審查，在績效評估中包含配合度、環境維護都有包含在分數內，配分比例也有請專家學者討論，看如何調整更有彈性。
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