新北規畫分散式殯葬設施 議員批：火葬場也要分散？

新北市議會今天審查「新北市立殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例」，正討論到殯葬設施回饋里別，是否要直接在自治條例上寫明。民政局長林耀長指出，新北殯葬設施未來將採分散式政策，包括鶯歌、八里、淡水、五股、林口的新建納骨塔，都希望設有禮廳，若註明里別，每次都要修法條。不過，有議員反對直言，不能因板殯改建受阻，就要其他地區承受。目前法條討論中。

新北市議會審查該自治條例，目前自治條例將依照殯葬設施規費的12％，作為回饋周邊鄰里經費，現行條文以板橋殯儀館、三峽火葬場周邊一定範圍內里別給予相對回饋金，新修正條文則刪除里名，改以殯儀館基地周邊500公尺、火化場基地1620公尺內的里別，詳細里別由市府另外公告，希望讓法令有所彈性。

不過法條進入審查會，認為現行條文對分配里別有明確規定，不易產生糾紛，若把里別刪除，可能造成回饋不確定，反而引發實務糾紛，提請今天大會審議。

民政局長林耀長在備詢時指出，當初修正法條，主要是新北未來殯葬政策將採分散式為原則，沒有把里別定出來，就是未來如果有新的地點，還要再修自治條例，不過如果議會覺得這樣是空白授權，民政局也同意恢復現有里別，待未來成立新館舍再修條文。

市議員顏蔚慈詢問未來可能有哪些地方會新設館舍？林耀長表示，只要是新蓋的納骨塔，都希望能夠設置禮廳，分散量能，讓民眾能夠就近治喪，目前包括鶯歌、八里、淡水、五股與林口都有規畫新建納骨塔，都評估設置禮廳，但他強調「會跟地方溝通」。

不過市議員蘇泓欽認為，板橋殯儀館是本來就有殯儀館，不能因為板殯改建有困難，就要其他沒有殯葬設施的地方蓋禮廳，難道未來樹林焚化爐可以反對維修，要求其他地方要燒垃圾自己蓋一個焚化爐？

林耀長強調，新北市每年死亡人數3萬人左右，預估最高會到5萬3000人，依照目前新北量能沒有規化不行，但一定會跟地方溝通。