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新北綠黨團提5大專案報告 要求新北市府面對民意監督

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會民進黨團要求市府專案報告。記者葉德正／攝影
新北市議會民進黨團要求市府專案報告。記者葉德正／攝影

新北市議會民進黨團今在議會提出五項臨時動議案，要求市府針對公有土地盤點、歲入超收、土地徵值稅激增、欠稅清理進度及永和大陳社會住宅分配問題專案報告。黨團總召廖宜琨強調，這五項議題與市民權益息息相關，要求市府針對多年積弊逐一說明，透過專案報告厘清施政方向；主席、副議長陳鴻源裁示先進小組討論。

廖宜琨表示，新北市擁有龐大的公有土地資源，但現行管理制度權責不清，導致土地閒置或浪費情況嚴重。黨團要求市府針對公有土地全面盤點，公開管理機關、用途及活化規劃，提升土地使用效能。此外，歲入連年超收、土地徵值稅額激增，卻未見相應的公共建設與民生福利提升，這些財源究竟流向何處，市府應向市民交代清楚。

副總召蘇錦雄表示，永和大陳地區社會住宅分配問題凸顯市府都市更新政策執行落差。永和大陳都更案公共設施從552坪縮減至276坪，僅剩一半，且部分還納入公設。市府將回收房屋出售資助中正橋及捷運建設，未留經費改善當地。區公所與國父紀念館併入行政園區後，永和將缺乏大型集會所，居民恐須前往中和集會。這些問題市府都應該要說明，更應檢討分配原則

幹事長山田摩衣表示，新北市對於長期欠稅戶欠繳金額累積龐大，卻無積極清理機制，恐衍生稅收不公與選擇性執法的疑慮，今日提案要求五項專案報告，是檢視市政財政紀律、稅收正義與資產管理的第一步，希望透過議會監督機制促進施政透明化。

書記長顏蔚慈補充，去年稅收就超收20億，但市府也未曾說明究竟要如何運用，這些專案報告不僅是針對個案，而是對市府整體施政體系的壓力測試，民進黨團將持續監督，確保市府能重視市民的需求，更能希望市府提出具體改善方案，讓新北市朝向更透明、有效率的治理模式邁進。

民進黨 永和

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