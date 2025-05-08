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老人協會買單 新北汐止弱勢長輩快樂逛賣場買買買

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
老人福利關懷協會帶長輩逛賣場，享受自在購物逛街的快樂時光。 圖／觀天下有線電視提供
老人福利關懷協會帶長輩逛賣場，享受自在購物逛街的快樂時光。 圖／觀天下有線電視提供

為了讓弱勢長輩能夠開心買自己喜歡的東西，選在母親節前夕，今(8)日老人福利關懷協會舉辦陪阿公阿嬤逛賣場活動，包括汐止的智慧里、山光里及南港、內湖共50位長輩前往家樂福，並且由50位青年志工全程協助選購物品、推推車或推輪椅、結帳裝袋等等，每人三千元的購物金，百人浩浩蕩蕩歡喜購物，青銀共遊同享溫馨的下午時光。

對於一般人來說，逛賣場購物是個稀鬆平常、再簡單不過的行程，但對於外出困難的獨居、拾荒等清寒長輩而言，從跨出家門、搭車到自在選擇想買的物品卻都是個遙不可及的夢想！為了讓這些老大人能有重拾生活自主權的珍貴體驗，老人福利關懷協會特別以多台專車接駁雙北汐止、南港及內湖區共五十位長輩到汐止遠雄家樂福，逛大賣場買東西。

其中智慧里獨居的徐奶奶已近八十歲，生活艱苦，很想找個洗碗工作卻苦於沒人要雇用，唯一的兒子早已多年沒有聯絡，雖然徐奶奶最近才剛申請到中低收入補助，讓她紓解了一些生活壓力，但其實好久沒過母親節，格外落寞，可是今天來到賣場，有志工溫暖相陪，徐奶奶又可放心選購洗碗精、洗衣精、濾水器跟調味料，徐奶奶說她感覺快樂又溫馨 。

老人福利關懷協會蔡鴻鵬理事長表示，多年來，陪長輩逛賣場的活動已成為協會的傳統，雖然因協會長期關懷的弱勢長輩眾多，只能每次邀請不同區域的長輩出遊購物，但這項活動除了減輕弱勢長輩生活負擔，更有青銀共遊共好的意義，感謝今天有來自四面八方的五十位企業志工有愛陪伴，還有企業、寺廟加碼提供每位長輩一千元禮券，以及台北市建成、雙園、千禧、萬華獅子會贊助長輩接送車輛費用，讓阿公阿嬤感受更多社會的溫暖。

當天包括汐止智慧里黃智明里長、山光里陳永松里長等人都一起陪伴老人家購物，其中山光里這次有14位原住民長輩來一起購物，因為，老人家逛賣場的機會真的很少，其中有幾位是沒逛過，今天來盡情購物，他們也特別肯定老協長期關懷里內需協助的高齡長輩，不但定期關懷訪視送上物資包，紓解長輩們生活的窘困，也舉辦逛賣場活動，讓難得外出的長輩們能享受自在購物逛街的快樂時光。

賣場 長輩

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