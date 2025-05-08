有豐食品捐贈消防設備 助新北消防第三大隊強化救災效能

為了要讓新北市消防局第三救災救護大隊有更好的救災設備，淡水在地企業有豐食品股份有限公司為了回饋社會及強化公共消防安全，透過新北市議員陳家琪媒合，特別捐贈救助訓練平台1組、電動破門器1組及無刷式鏈鋸4組，捐贈典禮上更展示出這組訓練平台的功能，由消防隊員演練高空吊掛救援任務及水平吊掛救援等訓練，都能夠在這一座平台來完成。

市議員陳家琪表示，公部門的需求與民間的資源之間，缺的就是一座橋梁，很榮幸這次能夠扮演這樣的角色，讓有心有愛的企業找到方向，讓基層的聲音被聽見、被實現。此外新北市政府消防局長陳崇岳表示，這一座訓練塔平台，讓隊員可以就近訓練，不用遠赴外縣市，另外還有電動破門器及無刷式鏈鋸，這些先進的裝備設施不僅提高了救災工作的效率，更加保障了救災人員的生命安全。

消防局長陳崇岳還表示，由衷的感謝有豐食品的捐贈，過去十年以來透過每年的捐贈已經捐贈超過2千萬元，今年又捐贈145萬元的設備與平台，也感謝市議員陳家琪的媒合，並強調這些高效的裝備設施將大大提升消防同仁的作業能力，讓救援工作更加迅速和安全。消防局將持續秉持赤誠之心，不斷努力提升本市消防服務品質。