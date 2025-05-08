新北淡水福佑宮捐防風外套 助滬尾義消分隊救災

為了結合民間力量，三年前正式成立滬尾義消分隊，集合救災現場需要相關水域專業技能人員，以民力協助投入災害救援。而為了讓義消們有更好的裝備，淡水福佑宮及淡水媽慈善基金會，在市議員蔡錦賢媒合下，捐贈20件高級防風外套給淡水區滬尾義消分隊，讓他們在救災時有更保暖的衣物防寒。

淡水福佑宮主委謝安棋表示，由於這批捐贈原本在今年初就要進行，但外套以客製化定做，因此時程有些耽誤，所以這次將具有防風及防潑水的外套完成後，上頭還有滬尾義消分隊的字樣，期盼能在義消救災時助一臂之力。

滬尾義消分隊長江承澤表示，滬尾義消分隊不只是支援打火勤務，大多都有進行救援溺水勤務，加上若是遇到了寒冬多雨的氣候，保暖更是隊員保護自身的首要條件，因此有了這一整套的防風外套，可以讓隊員一起出勤時具有高度識別度，還有相當強的防風保暖功能，也感謝市議員蔡錦賢媒合福佑宮，幫助分隊不管在救災還是救溺上增加更多力量。