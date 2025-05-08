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新北貢寮龍洞街年久失修 區公所重新刨鋪保安全

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
龍洞街刨除重鋪，提供居民及遊客更好的用路環境。 圖／觀天下有線電視提供
龍洞街刨除重鋪，提供居民及遊客更好的用路環境。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮龍洞街為龍洞社區主要聯外道路，部份路段年久失修，由於很多遊客會來此進行水域活動，恐影響用路行人及行車安全，對此，貢寮區公所也進行道路改善，今(8)日區長柯建輝和當地里長吳金發也到現場了解完工情形，道路品質的提升，也讓用路人安全更有保障。

和美里里長吳金發說，龍洞街部分路段年久失修，加上現在來進行水域活動的遊客越來越多，不但不安全也影響市容景觀，因此這次也提出龍洞街320公尺的道路刨鋪計畫，感謝市府養工處、市議員林裔綺、貢寮區公所協助完成改善工程。

貢寮區區長柯建輝說，此次龍洞街道路刨鋪，感謝市府養工處的經費挹注，共兩百多萬將龍洞街長320公尺、均寬8公尺重新刨除重鋪，盼提供給當地居民及遊客更好的用路環境。

議員 貢寮

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