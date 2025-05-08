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母親節萬里賞花趣 全台最大繡球花海媽媽半價入園

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
5、6月繡球花海正值盛開，歡迎大家攜家帶眷來萬里賞花、泡湯、吃美食、拿好康！ 圖／紅樹林有線電視提供
5、6月繡球花海正值盛開，歡迎大家攜家帶眷來萬里賞花、泡湯、吃美食、拿好康！ 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區公所為推廣萬里山線觀光旅遊，今年用心整合旅遊特色景點及店家，自5月8日至8月10日推出一系列『萬里山線旅遊』活動，並以全台占地最大繡球花海、遠近馳名的高家繡球花田作爲首發，藉此帶動區內山線旅遊觀光，園區已於4月25日正式開放，5、6月期間繽紛花海正值盛開，5月5日到5月9日還推出母親節半價優惠，邀您呼朋引伴至萬里感受山海之美、花海之魅。

高家繡球花業者表示，第三園區位於萬里雙興里山區，110年自陽明山竹子湖園區拓點至萬里，占地逾 8,000 坪，為全台最壯觀的繡球花海，園區內設有花牆、拱橋、小溪流…等多處打卡點，永生花 DIY 課程及以繡球花萃取研發相關產品，要讓來園區賞花的遊客拍網美照打卡外，更能持續享受繡球花的美。園區也在5月5日至5月9日期間推出母親節優惠活動，只要兩人以上同行至賞花，媽媽即可享門票半價優惠，現場還能折抵園區內店家指定消費，當週週六、日還有打卡評論送永生花束，讓遊客花海美景與優惠一次擁有。

萬里區長黃雱勉表示，萬里擁有豐富的山海資源，除了名聞遐邇的萬里蟹與野柳女王頭，萬里山線也有許多值得深度探索的景點，因此今年特別整合區內商家、旅宿、餐飲與伴手禮業者，推廣『萬里山線旅遊』，提供民眾1-2日遊程規劃參考，並於5月8日至8月10日期間，推出一系列的優惠活動，除了高家繡球花田強勢推出第一波外，更多好康活動將於近期曝光，絕對值得期待，歡迎大家攜家帶眷來萬里賞花、泡湯、吃美食、拿好康！

母親節 萬里蟹 賞花

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