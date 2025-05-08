快訊

挺鄭正鈐遭綠營爆暴力放貸 養生館老闆娘遭羈押禁見

因南京出生？師大附中生無法報考國防醫 陸委會發聲揭原因

房屋稅2.0戰火燒入新北議會 綠黨團要財政局長道歉

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市財政局長陳榮貴。記者葉德正／攝影
新北市財政局長陳榮貴。記者葉德正／攝影

房屋稅2.0開徵，因為財政、戶政系統不相容，亂象不少。新北市議會民進黨團不滿新北市財政局在事發時發稿澄清，指「板橋某議員聲稱新北市有8萬件誤開稅單並非事實，請不要重現餵藥案造謠誤導民眾」，要求財政局長陳榮貴道歉；但也有藍營議員認為，應直接點名是板橋哪位議員，雙方爭論不休

陳榮貴會中表示，市政及公共議題需理性討論，過程中若有不當，為此致歉。陳榮貴也說，業務執行不夠完善之處，會檢討、修正、改進，市府與議會共同解決民眾問題最重要。

民進黨團書記長顏蔚慈說，在議事廳都是理性專業問政，房屋稅新制剛上路，大家都非常關心，但在議事廳財政局非但無法完整說明，竟然還態度惡劣，對於主席裁示私下溝通，竟甩頭就走，根本是藐視議會；財政局利用公家資源發新聞稿，竟說抹黑議員是造謠，要求大會主席處理。

戴瑋姍則說，新北市府做這種政治攻防對市府專業度不會加分，只會凸顯市長施政無能，如果局長這樣對議員，民眾的尊嚴也只會被踐踏， 要求陳榮貴承諾未來不再政治攻擊。

不過國民黨議員周勝考認為，個人業務質詢相關才是私下溝通問題，不該拿到大會來討論，還要局長在大會道歉，認為應私下解決。

國民黨議員陳明義則說，財政局的新聞稿是陳述事實，他更指新聞稿不能只寫板橋某議員，應直接點名哪位議員這麼不認真，怎麼會說有8萬件錯誤？況且新北市可以延到6月2日，是新北到行政院會爭取而來。

但綠營議員鄭宇恩認為，要澄清就澄清數字，為何又要再提餵藥案？到底關聯為何？

陳榮貴表示，對於相關比喻不好，會再改進，有做得不好，會再修正。

溝通 議員

延伸閱讀

新北落水釣客找到了 距離落水地點1.5公里遠…無生命跡象

新北河濱公園1釣客落水 消防出動船艇空拍機搜救

耗時5小時完成清點名冊 新北2罷團完成第二階段送件作業

謝國樑考察新北捷運未陪同 侯友宜：時間無法配合、勿政治聯想

相關新聞

唱三天三夜也好震...大巨蛋旁5里長盼比照小巨蛋「阿妹條款」

繼小巨蛋後，大巨蛋嗨唱「三天三夜」也讓居民反映震動像地震。大巨蛋周邊5個里里長，今天向市長蔣萬安陳情，要求市府正視居民生...

新北綠黨團提5大專案報告 要求新北市府面對民意監督

新北市議會民進黨團今在議會提出五項臨時動議案，要求市府針對公有土地盤點、歲入超收、土地徵值稅激增、欠稅清理進度及永和大陳...

新北規畫分散式殯葬設施 議員批：火葬場也要分散？

新北市議會今天審查「新北市立殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例」，正討論到殯葬設施回饋里別，是否要直接在自治...

房屋稅2.0戰火燒入新北議會 綠黨團要財政局長道歉

房屋稅2.0開徵，因為財政、戶政系統不相容，亂象不少。新北市議會民進黨團不滿新北市財政局在事發時發稿澄清，指「板橋某議員...

萬里山線旅遊串連商家開跑 母親節暢遊享優惠抽iPhone

新北市萬里區公所攜手16家在地小農、旅宿、餐飲、伴手禮及旅遊業者，推出「萬里山線旅遊」系列活動，今天在於萬里亮山川休閒農...

北市9千多鄰長小確幸！民政局：每月將新增1千元工作費

物價連年飆漲，台北市鄰長協助里長從事基層工作，交通補助費每月2000元，但長年未調升，市議員林杏兒提案爭取每人每月增加1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。