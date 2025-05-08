房屋稅2.0戰火燒入新北議會 綠黨團要財政局長道歉

房屋稅2.0開徵，因為財政、戶政系統不相容，亂象不少。新北市議會民進黨團不滿新北市財政局在事發時發稿澄清，指「板橋某議員聲稱新北市有8萬件誤開稅單並非事實，請不要重現餵藥案造謠誤導民眾」，要求財政局長陳榮貴道歉；但也有藍營議員認為，應直接點名是板橋哪位議員，雙方爭論不休

陳榮貴會中表示，市政及公共議題需理性討論，過程中若有不當，為此致歉。陳榮貴也說，業務執行不夠完善之處，會檢討、修正、改進，市府與議會共同解決民眾問題最重要。

民進黨團書記長顏蔚慈說，在議事廳都是理性專業問政，房屋稅新制剛上路，大家都非常關心，但在議事廳財政局非但無法完整說明，竟然還態度惡劣，對於主席裁示私下溝通，竟甩頭就走，根本是藐視議會；財政局利用公家資源發新聞稿，竟說抹黑議員是造謠，要求大會主席處理。

戴瑋姍則說，新北市府做這種政治攻防對市府專業度不會加分，只會凸顯市長施政無能，如果局長這樣對議員，民眾的尊嚴也只會被踐踏， 要求陳榮貴承諾未來不再政治攻擊。

不過國民黨議員周勝考認為，個人業務質詢相關才是私下溝通問題，不該拿到大會來討論，還要局長在大會道歉，認為應私下解決。

國民黨議員陳明義則說，財政局的新聞稿是陳述事實，他更指新聞稿不能只寫板橋某議員，應直接點名哪位議員這麼不認真，怎麼會說有8萬件錯誤？況且新北市可以延到6月2日，是新北到行政院會爭取而來。

但綠營議員鄭宇恩認為，要澄清就澄清數字，為何又要再提餵藥案？到底關聯為何？

陳榮貴表示，對於相關比喻不好，會再改進，有做得不好，會再修正。