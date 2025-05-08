房屋稅2.0戰火燒入新北議會 綠黨團要財政局長道歉
房屋稅2.0開徵，因為財政、戶政系統不相容，亂象不少。新北市議會民進黨團不滿新北市財政局在事發時發稿澄清，指「板橋某議員聲稱新北市有8萬件誤開稅單並非事實，請不要重現餵藥案造謠誤導民眾」，要求財政局長陳榮貴道歉；但也有藍營議員認為，應直接點名是板橋哪位議員，雙方爭論不休
陳榮貴會中表示，市政及公共議題需理性討論，過程中若有不當，為此致歉。陳榮貴也說，業務執行不夠完善之處，會檢討、修正、改進，市府與議會共同解決民眾問題最重要。
民進黨團書記長顏蔚慈說，在議事廳都是理性專業問政，房屋稅新制剛上路，大家都非常關心，但在議事廳財政局非但無法完整說明，竟然還態度惡劣，對於主席裁示私下溝通，竟甩頭就走，根本是藐視議會；財政局利用公家資源發新聞稿，竟說抹黑議員是造謠，要求大會主席處理。
戴瑋姍則說，新北市府做這種政治攻防對市府專業度不會加分，只會凸顯市長施政無能，如果局長這樣對議員，民眾的尊嚴也只會被踐踏， 要求陳榮貴承諾未來不再政治攻擊。
不過國民黨議員周勝考認為，個人業務質詢相關才是私下溝通問題，不該拿到大會來討論，還要局長在大會道歉，認為應私下解決。
國民黨議員陳明義則說，財政局的新聞稿是陳述事實，他更指新聞稿不能只寫板橋某議員，應直接點名哪位議員這麼不認真，怎麼會說有8萬件錯誤？況且新北市可以延到6月2日，是新北到行政院會爭取而來。
但綠營議員鄭宇恩認為，要澄清就澄清數字，為何又要再提餵藥案？到底關聯為何？
陳榮貴表示，對於相關比喻不好，會再改進，有做得不好，會再修正。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言