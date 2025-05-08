波蘭男北捷性騷摸臀被控帶走時嬉皮笑臉 北捷警解釋了
北捷忠孝敦化站在5月6日晚間接獲通報，一名女性乘客遭波蘭籍男子性騷，以手觸碰臀部2次，北捷警通知大安分局處理，並移送地檢裁定3萬元交保、限制出境，另外，被害民眾稱該男遭警方帶走時還嬉皮笑臉，北捷警調閱密錄器，經查是語言稍有誤會而露出尷尬笑容。
北捷警表示，5月6日晚間6點27分捷警接獲通報，捷運忠孝敦化站有女性乘客遭波蘭籍男子性騷擾，即趕赴現場處理，經了解，88年次的陳女旅客表示，由忠孝敦化站二號月台候車時，38歲的波蘭男子從列車下來，並以手觸摸其臀部2次。
北捷警說，經捷警陪同查看影像後，女子表示要提出告訴，後通知大安分局到場協助女子至敦南所完成性騷擾申訴及強制觸摸罪告訴。該犯嫌由大安分局移送台北地檢偵辦，訊後裁定3萬元交保，限制出境。
北捷警說，有關當事人在Dcard貼文反應捷警與犯嫌嘻笑情事，經檢視捷警隊處理員警密錄器影像，並無報案人所述過程中員警與犯嫌打鬧嘻笑等情，是因過程中不熟外語，回應錯誤而向犯嫌更正時，不自覺反應出的尷尬笑容。
據了解，當時波蘭男子詢問北捷警自己要去哪裡？是要去監獄嗎？捷運警察因為對方的口音聽不清楚，先是回答是；波蘭男子再度詢問確定嗎？捷警確認後才說，「不是，是要去派出所。」因此雙方露出尷尬笑容。
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