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台北兒藝節打造城市藝遊場 29團上百場展演

中央社／ 台北8日電

大小朋友開啟兒童模式，第26屆台北兒童藝術節將於6月底開跑，29團上百場展演，深入台北市12個行政區，讓小朋友在住家附近就能免費欣賞好看節目。

台北市政府、台北表演藝術中心共同主辦的2025台北兒童藝術節，今天舉辦宣告記者會。台北市政府副秘書長王玉芬指出，藝術教育是打造下一代競爭力的關鍵基石，有助於培養孩子的自我表達、獨立思考與審美素養。

這屆台北兒童藝術節匯聚台灣、美國、英國、德國、澳洲及西班牙共29組頂尖團隊，將帶來超過上百場展演，蘊含不同文化視野，範圍涵蓋光影、偶戲、音樂及戲劇等精采故事。

展演包含德國的七巧板劇團「調皮的影子」、澳洲派奇劇團「閃閃星」，西班牙奇里奇特拉劇團「太空小狗萊卡」，及來自「美國達人秀」決賽隊伍的美國卡普特劇團「影子探險隊」。

北藝中心指出，今年延續去年9.8萬人次參與的熱烈迴響，透過增加互動展覽與社區據點，期盼吸引超過11萬人次共襄盛舉，上百場展演打造城市藝術遊樂場。

北藝中心董事長王文儀補充，今年不只首度安排國際優質節目走入社區，還擴大「前進社區」計畫橫跨到北市12個行政區，將帶來即興喜劇、趣味律動、馬戲音樂劇、寓言偶戲等多檔節目，讓民眾在鄰近社區就能輕鬆參與。

此外，還有3檔戶外演出，關懷學習議題的音樂劇「誰偷走了我的字？」，充滿馬戲互動的「小丑八怪」，融合傳統戲曲與文學的「晴空小侍郎」邀請親子在星空下共享歡樂的藝術派對。

第26屆台北兒童藝術節將於6月28日至8月2日登場；售票節目將於5月12日中午12時正式啟售。

北市 藝術節 音樂劇

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