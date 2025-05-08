新北推動「第二運動中心」新莊、三重設計規劃中

照片為板橋第二運動中心外觀模擬圖，取自新北市政府

新北市作為世壯運主辦城市之一，全面展現多元運動環境的實力與國際賽會舉辦的能量，新北市共有21處競賽場地，其中有5處設置在運動中心，分別是板橋、中和、蘆洲、三重及新店等，運動中心除了是市民運動的空間，同時能支援賽會舉辦，世壯運不僅是一次提升臺灣國際形象的絕佳機會，更是展現新北運動環境的舞臺。

體育局表示，新北市運動中心數量全臺最多，並以一館一特色運動打造獨特場館設施，108年後再啟用3座運動中心（共16座）、2座水上活動中心、13處小型健身房及42座運動天幕，為市民打造全天候、全齡化的運動環境，滿足多元運動需求。而且為了讓市民更方便運動，市府啟動「第二國民運動中心」計畫，目前興建中的板橋、蘆洲第二運動中心將在115年完工；新莊、三重已確定地點正在設計規劃；新店、中和則在選址中。

體育局補充，世壯運參賽者憑大會證件可免費使用新北市所屬運動場館的體適能中心及泳池；在身障比賽場地，板橋體育場及新莊體育館，組成「1對1服務團隊」；新北市中醫師公會在板橋體育場提供按摩舒緩服務；觀賽還能領取專屬應援小物與總價值超過百萬的限量「新北幣」。

聚傳媒