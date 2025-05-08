2025藍茶藝術季5/25登場 體驗客家擂茶與三鶯文創之旅

照片取自新北市政府

2025藍茶藝術季「解憂實驗室．歇睏過好日」將於5月25日在新北市客家文化園區熱鬧登場，客家局長劉冠吟邀請2025世界壯年運動會選手，規劃一趟結合陶瓷博館、新北市美術館和客家文化園區的三鶯文創之旅，憑選手證可享園區擂茶體驗六折優惠。

客家局長劉冠吟表示，新北客家藍茶藝術季以「博物館心靈療癒」為主軸結合手作藍染體驗、宋代點茶技藝、植物染拓印提袋及親子劇場學客語等，在專注手作過程釋放生活的壓力。

客家局指出，除手作體驗外，特別邀請鞋子兒童實驗劇團演出《安拿生的故事盒》，讓小朋友參與手作藍染意象的動物耳朵道具，藉此融入劇情及參與演出，以簡單客語台詞帶入沉浸式親子劇場體驗，營造輕鬆學客語的環境！免費手作活動限額15組，採網路報名方式，另開放民眾免費觀賞劇團演出。

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