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萬里山線旅遊串連商家開跑 母親節暢遊享優惠抽iPhone

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
萬里山線旅遊串連商家開跑，母親節暢遊享優惠抽iPhone。圖／萬里區公所提供
萬里山線旅遊串連商家開跑，母親節暢遊享優惠抽iPhone。圖／萬里區公所提供

新北市萬里區公所攜手16家在地小農、旅宿、餐飲、伴手禮及旅遊業者，推出「萬里山線旅遊」系列活動，今天在於萬里亮山川休閒農場起跑，即日起至8月31日，各家業者提供訂房入住、休息泡湯、餐點或門票等優惠折扣，也有業者推出花季限定套餐、商品加碼送等優惠活動。

萬里國中擂鼓隊熱鬧開場，曾榮獲世界金牌的翻糖老師裴志偉與萬里區長黃雱勉製作繡球花翻糖蛋糕，裴志偉精心設計打造特色蛋糕，將翻糖蛋糕與萬里在地意象結合，成為活動亮點之一。

黃雱勉表示，今年推出豐富的山線旅遊行程，期望在繡球花盛開的季節，串連特色店家有更多玩法，母親節5月10日至11日推出限定優惠活動，包括亮山川休閒農場推出女士免費入園，園區亮海餐廳的母親節特製主廚料理；高家繡球花第三園區新研發由繡球花萃取精華而成的「KH時空膠囊」限時限量六折優惠，及拍照打卡前50名，即可獲得1束永生花束。

特色店家即日起至8月31日，業者提供訂房入住、休息泡湯、餐點或門票等優惠折扣，也有業者推出花季限定套餐、商品加碼送等優惠活動，透過各店家的結合滿足旅客的食宿遊購行。

萬里區公所還特別推出「踩點抽好禮」活動，即日起至8月10日止藉由官方LINE透過地圖蓋章，旅客至合作店家消費，不限金額即可獲得一點，累計3點（需不同店家）即可獲得一張抽獎券，就有機會抽到iPhone、KH時空膠囊、溫泉住宿卷及千元消費券等等多項好禮、還有新北幣100元優惠券可領取於16家特約店家使用，詳見萬里區山線旅遊官網 https://wanli-trip.weebly.com/32353296993345723395.html

萬里山線旅遊串連商家開跑，母親節暢遊享優惠抽iPhone。圖／萬里區公所提供
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母親節 萬里

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