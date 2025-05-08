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唱三天三夜也好震...大巨蛋旁5里長盼比照小巨蛋「阿妹條款」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
大巨蛋周邊5個里里長，今天向市長蔣萬安陳情，要求市府正視居民生活安寧，及恐影響老屋結構，要求市府訂定新規範，新規範出來前，先比照小巨蛋的阿妹條款。本報資料照片
大巨蛋周邊5個里里長，今天向市長蔣萬安陳情，要求市府正視居民生活安寧，及恐影響老屋結構，要求市府訂定新規範，新規範出來前，先比照小巨蛋的阿妹條款。本報資料照片

小巨蛋後，大巨蛋嗨唱「三天三夜」也讓居民反映震動像地震。大巨蛋周邊5個里里長，今天向市長蔣萬安陳情，要求市府正視居民生活安寧，及恐影響老屋結構，要求市府訂定新規範，新規範出來前，先比照小巨蛋的阿妹條款，並質疑「蔣萬安遇到大巨蛋就讓步？」

對於里長聯合提案大巨蛋的震動問題，市府表示，將與遠雄持續溝通。

蔣萬安今天上午赴信義區里長座談，大巨蛋周邊興隆里、新仁里、正和里、中興里、西村里等5個里的里長聯合提案，指大巨蛋張惠妹演唱會造成鄰房震動搖晃，妨礙社區居民生活安寧及影響老屋結構，要求市府正視。

新仁里長吳建德說，今天他與4個里長聯合提案，要求市府應該要在大巨蛋周邊有適當的監測點，並公告哪些地點有監測點，若遇到民眾陳情，也應該要公告監測數據。

吳質疑，同樣一個演唱會搖晃案，小巨蛋可以訂定很多規矩，不過「蔣萬安遇到大巨蛋就讓步？」讓遠雄自己去監測，但他認為對市民來說，「同樣的症狀，吃同樣的藥，北市府不能雙標」。尤其去年張惠妹演唱會的震動問題之後，市府及遠雄都沒有後續作為，居民根本無法認同，「不容許有任何遲疑與裝聾作啞」。

5位里長訴求，北市府應該針對大巨蛋的震動問題，建立一個大家都能認同的新規定，大家互信機制在還沒有新規定之前，先拿小巨蛋的規範。這才是合理的。不過從去年到現在已經快半年，市府什麼都沒做，只有請遠雄去監測，不過都沒有公布，這部分必須要清楚透明公布。

對於里長的聯合提案訴求，蔣萬安在會中表示，已要求遠雄要落實場館周邊震動監測。體育局說，將持續與遠雄溝通。

大巨蛋周邊5個里里長，今天向市長蔣萬安陳情，要求市府正視居民生活安寧，及恐影響老屋結構，要求市府訂定新規範，新規範出來前，先比照小巨蛋的阿妹條款。記者林麗玉／攝影
大巨蛋周邊5個里里長，今天向市長蔣萬安陳情，要求市府正視居民生活安寧，及恐影響老屋結構，要求市府訂定新規範，新規範出來前，先比照小巨蛋的阿妹條款。記者林麗玉／攝影
新仁里長吳建德質疑，同樣一個演唱會搖晃案，小巨蛋可以訂定很多規矩，不過「蔣萬安遇到大巨蛋就讓步？」記者林麗玉/攝影
新仁里長吳建德質疑，同樣一個演唱會搖晃案，小巨蛋可以訂定很多規矩，不過「蔣萬安遇到大巨蛋就讓步？」記者林麗玉/攝影

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