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凱道「終結兒虐」...同天濟南路「挺陸配」 北市警公布交管圖

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
台北地院3月19日開庭審理男童「剴剴」遭保母凌虐致死案，群眾在法院外高舉手牌，高喊「惡魔保母不得假釋」、「虐童零容忍」等口號要求立院修法。圖／聯合報系資料照
台北地院3月19日開庭審理男童「剴剴」遭保母凌虐致死案，群眾在法院外高舉手牌，高喊「惡魔保母不得假釋」、「虐童零容忍」等口號要求立院修法。圖／聯合報系資料照

1歲大男童「剴剴」遭劉姓保母姊妹凌虐致死，台北地院國民法官法庭積極審理，預計下周宣判，全台多位家長自發串聯，本周六將在凱道發起「終結兒虐・陪你長大」護兒集會遊行；另外，新黨不滿移民署日前發函要求陸配補繳「喪失大陸戶籍證明」，同一天在濟南路發起遊行。轄區警方公布交通管制路線圖，呼籲民眾配合疏導。

中正一警方指出，凱達格蘭大道將舉辦「終結兒虐、陪你長大」集會活動，5月10日8時起，凱道（中山南路至公園路）東、西雙向全線車道，將管制車輛通行，供主辦單位搭設舞台、音響等硬體設備，預計至當日20時活動撤場結束，始開放車輛通行。

另外，濟南路一段將舉辦「挺陸配遊行」集會遊行活動，5月10日14時起，信義路（中山南路至林森南路）南側慢車道全線，管制車輛通行，遊行隊伍10日15時出發，從信義路南側慢車道集合後往東出發，左轉林森南路，左轉濟南路一段，集會後解散。

警方說，考量隊伍最後集會地點在濟南路一段，10日15時30分起，濟南路一段（中山南路至鎮江街）往西全線車道及往東內側1線車道，管制車輛通行（視交通狀況提早或延後管制）。

警方表示，本次集會遊行活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽台北市公共運輸處或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝
警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝
警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝
警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝

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