凱道「終結兒虐」...同天濟南路「挺陸配」 北市警公布交管圖

1歲大男童「剴剴」遭劉姓保母姊妹凌虐致死，台北地院國民法官法庭積極審理，預計下周宣判，全台多位家長自發串聯，本周六將在凱道發起「終結兒虐・陪你長大」護兒集會遊行；另外，新黨不滿移民署日前發函要求陸配補繳「喪失大陸戶籍證明」，同一天在濟南路發起遊行。轄區警方公布交通管制路線圖，呼籲民眾配合疏導。

中正一警方指出，凱達格蘭大道將舉辦「終結兒虐、陪你長大」集會活動，5月10日8時起，凱道（中山南路至公園路）東、西雙向全線車道，將管制車輛通行，供主辦單位搭設舞台、音響等硬體設備，預計至當日20時活動撤場結束，始開放車輛通行。

另外，濟南路一段將舉辦「挺陸配遊行」集會遊行活動，5月10日14時起，信義路（中山南路至林森南路）南側慢車道全線，管制車輛通行，遊行隊伍10日15時出發，從信義路南側慢車道集合後往東出發，左轉林森南路，左轉濟南路一段，集會後解散。

警方說，考量隊伍最後集會地點在濟南路一段，10日15時30分起，濟南路一段（中山南路至鎮江街）往西全線車道及往東內側1線車道，管制車輛通行（視交通狀況提早或延後管制）。