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北市5千多鄰長小確幸！民政局：每月將新增1千元工作費

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會民政委員會上午討論新增鄰長工作費。記者楊正海／攝影
台北市議會民政委員會上午討論新增鄰長工作費。記者楊正海／攝影

物價連年飆漲，台北市鄰長協助里長從事基層工作，交通補助費每月2000元，但長年未調升，市議員林杏兒提案爭取每人每月增加1千元補助，上午在市議會民政委員會討論時，民政局承諾改為新增每人每月1千元工作費，北市共9400餘位鄰長，將編列約1.1億預算，預計最快明年就可發放。

鄰長平日協助里長推動地方事務，包括地方環保、衛生、治安及宣導市府重點工作，是基層里鄰工作的重要助力，目前市府依據台北市各區公所鄰長交通補助費補助作業規範，每人每月撥給2000元鄰長交通補助費。

林杏兒指出，鄰長的交通補助費，從民國103年公布實施，迄今已經超過10年以上，不僅交通相關費用及物價均已調漲許多，基層里鄰工作也相對複雜，建請市府視市府財務能力狀況，調升鄰長交通補助費，以肯定鄰長們在基層工作的付出。

市議員陳賢蔚表示，他也支持調整，鄰長協助里長，工作愈來愈重，例如社會關懷網健全，須掌握社區特殊狀況，鄰長功不可沒，增加補助，可鼓勵鄰長的付出，也可鼓勵更多年輕的一代投入鄰長工作。

一位許姓鄰長說，他們是屬於志工性質，常在鄰里間走動，幫助里長和市府做政令宣導，甚至連疫苗施打，也要幫忙通知，交通和相關費用，其實已經不敷使用，若是補助能增加，也有助於市政推動。

北市民政局長陳永德指出，北市原有鄰長交通補助費每月2千元，但考量六都中的台南、桃園和高雄市有鄰長工作費，因此研議新增每月1千元的鄰長工作協助費，將編入各區公所預算中。另外，各里的睦鄰活動費6萬元，也增加變8萬元。

北市民政局指出，鄰長工作費是新的預算，大約新增1.1億，若市府和主計處也同意編列這筆預算，下個會期就會送市議會審議，若順利通過，最快明年就可發放。

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