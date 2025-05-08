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里長籲大巨蛋禁集體跳動 蔣萬安：要求遠雄監測

中央社／ 台北8日電

歌后張惠妹去年在大巨蛋舉辦演唱會，遭周遭里長聯合抗議導致震動並影響居民安寧，呼籲市府應禁止集體跳動。台北市長蔣萬安今天表示，已要求遠雄未來要落實場館周邊震動監測。

台北市信義區里長今天與蔣萬安座談，新仁里長吳建德、西村里長馬念慈、正和里長董玲娥、中興里長趙惠美及興隆里長吉娃斯‧吉果聯合提案，反映大巨蛋張惠妹演唱會造成鄰房震動搖晃，妨礙社區居民生活安寧及影響老屋結構的問題。

吉娃斯‧吉果指出，大巨蛋辦了這麼多場賽事及活動，唯獨張惠妹演出時對周遭造成影響，呼籲市府比照小巨蛋，禁止大巨蛋集體跳動，共創政府、地方及業者3贏。

吳建德在會中表示，大巨蛋內群眾跳動造成的震動是真的很厲害，期盼市府能協助轉達人民心聲，避免摩擦、達到共榮。

蔣萬安說，一定會嚴格要求遠雄做好跟地方的溝通並降低影響，規劃各項活動時要敦親睦鄰，市府也已發函要求針對有跳動情形的演出進行場館周邊震動監測，且所有過程都會納入每年營運績效評估考核中，由外部專家學者評鑑。

台北市體育局長游竹萍說，將持續與遠雄溝通，轉達里長及里民的建議，希望可以建立長久的合作關係，讓社區更繁榮。

體育局表示，遠雄在大巨蛋舉辦活動時，將在光復國小、松山高中及光復南路90號周遭進行震動監測。

張惠妹去年12月在大巨蛋舉辦5場演唱會，場場皆被周遭里長反映出現「類地震」情形，還有台北市文化資產審議會委員發現，一旁市定古蹟松山菸廠疑似因震動產生損害。

台北市體育局當時表示，專家研判此狀況對建築物安全沒有太大影響，會要求遠雄未來活動要提早告知，做好敦親睦鄰。負責松山菸廠維護管理的松山文創園區則表示，並無發現因跳動及震動造成古蹟剝落，將持續關注大巨蛋可能造成的影響。

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