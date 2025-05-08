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東延段開箱...月台、諮詢台曝光 捷運局：2026第一季通車

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
廣慈奉天宮站諮詢台。記者邱書昱／攝影
廣慈奉天宮站諮詢台。記者邱書昱／攝影

台北市議會交通委員會今到捷運東延段工地考察，捷運局介紹，工程進度達84%，目前施作車站設備安裝、水電空調等，以2026年第一季年後通車為目標。

捷運工程局二工處長劉安德表示，信義東延段工程長度1.42公里、1座廣慈奉天宮站，並從象山站尾軌進入，車站設計兩個出入口，皆為福德街上，現在車站站體完成復舊回填。

劉安德說明，廣慈奉天宮站由於路幅狹小，且具備調度需求的終點站，必須讓開挖加深，但是地區緊鄰四獸山，地質複雜也增加施工難度。

他舉例，潛層土壤的含水量高，造成機具進駐開挖時都會下沉，得加墊裝鐵板之外，也耗費5、6千包水泥攪拌增加硬度後再行開挖。但開挖之後又會碰到深層堅硬岩盤，就得使用破碎機施工。

劉安德說，目前施工進度已達到84.39％，預計今年底完工、2026年第一季經過初履勘後後通車作為目標。

捷運局長鄭德發補充，今年目標不能改變，東延段實質完工後，明年初第一季過年後就會通車，目前整體結構弄完，隧道尾軌和軌道做完，正在進行車站設備安裝、水電、空調及消防。

鄭德發說，如火如荼的南北環，施工難度又更大，行經的路線都是標準的路窄、挖深，又面對到老舊社區的複雜管線，也造成交通維持計畫需要不斷調整，都是造價降不下來原因，

他也說，加上現在的營造市場環境面臨很大挑戰，台灣尤其特殊，缺技術工、工程師，人才的稀缺也造成招標面臨困難，也需要議會、市民的支持。

北市議會交通委員會第一召集人林延鳳、議員何孟樺及游淑慧也直擊現場工地，大致可見月台車門、閘門旁的諮詢台的初步輪廓，同時也考察鐵道設備重要的機電裝置等。林延鳳和何孟樺說，東延段是捷運路網重要一塊，未來的北環、東環等陸續動工，讓民眾能享受到舒適的捷運。

游淑慧建議，東延段未來可以繼續延伸到中研院，南港是現在12區最大開發區。她也笑說，台北捷運局以往是台灣獨家品牌，現在全台各地開闢捷運，可能會大力挖角，內部要提升福利、留住人才。

捷運工程局長鄭德發（左起）、北市議員何孟樺、林延鳳，以及交通局長謝銘鴻。記者邱書昱／攝影
捷運工程局長鄭德發（左起）、北市議員何孟樺、林延鳳，以及交通局長謝銘鴻。記者邱書昱／攝影
廣慈奉天宮站月台。記者邱書昱／攝影
廣慈奉天宮站月台。記者邱書昱／攝影
東延段鐵軌，延伸至象山站。記者邱書昱／攝影
東延段鐵軌，延伸至象山站。記者邱書昱／攝影

台北捷運

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