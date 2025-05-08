新北特色運動中心成果展登場 侯友宜：展現運動城市實力迎接世壯運

2025雙北世界壯年運動會即將登場，新北市府今日於市府大廳舉辦「新北市特色國民運動中心建設成果展」，展示全市18座運動中心的建設歷程與空間特色。市長侯友宜出席開幕式表示，本次成果展不僅呈現市府積極推動全民運動的努力，也體現新北迎接國際賽會的實力與熱情。展期自即日起至5月21日，免費開放參觀，邀請市民一同感受新北運動能量。

侯友宜指出，新北市自民國100年升格直轄市以來，市府即積極規劃國民運動中心，他任副市長期間便率隊勘查場地，克服用地困難與工程挑戰，至今已完成16座運動中心與2座水上運動中心，總數全國最多。他強調，這些運動中心承載著市民的健康與生活品質，是市府最具代表性的建設之一，也為即將登場的世壯運提供完備場館與城市形象。

侯友宜表示，2025雙北世界壯年運動會將於5月17日至30日舉行，共有來自107個國家、超過2萬5千名選手參賽，為台灣歷來規模最大的國際體育賽事。新北市將扮演重要東道主角色，不僅提供運動場地，也展現城市魅力與友善接待。他誠摯邀請全國民眾共襄盛舉，親身參與這場亞洲首度舉辦的國際壯年體育嘉年華。

新北市工務局長馮兆麟表示，全市運動中心皆依據各區特色規劃，導入現代化空間設計與多元設施，營造兼具功能性與親和力的運動環境。由工務局、新工處、體育局與市建築師公會共同協作，透過統包模式提升工程效率與品質控管，展現市府跨局處合作的執行力與專業，讓市民享有最優質的運動空間。