媒合新創電動三輪農用車 爬坡、載貨青農直呼幫大忙

新北市政府青年局今辦「青創 x 青農」農用電動車捐贈記者會，媒合飛拓數位科技與新北在地青農，捐贈兩台農用電動車，展開一年實地驗證，並現場呈現青農在茶園與地瓜園中操作電動車的真實情境，青農認為省時、省力又安全，「真的幫了大忙！」

飛拓數位科技副總經理黃祥寶表示，飛拓專注在智慧載具與物流創新技術，長期投入電動運輸載具開發。本次打造的農用電動車，具備穩定載重、強大爬坡能力及友善操作設計，特別適合山坡與泥地等地形，大幅提升務農效率與作業安全。此外，飛拓也與東南科技大學育成中心合作，協助給予農用電動車創新技術與現行農機相關制度之分析及建議，增進基北北桃地區的新創能量。

新北市青年局長邱兆梅說，青年局致力於成為新創技術與產業現場的橋樑，此次協助企業將新技術導入農業場域，讓在地青農真實受益，同時回饋企業技術優化需求，落實科技接軌生活的核心目標。未來會繼續以「技術媒合 × 實證驗證」雙軌並進策略，為在地產業注入新創動能。