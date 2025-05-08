母親節快樂！ 新北市交通局分享公車媽媽的運轉手人生

公車駕駛員是大眾運輸最前線的英雄，然而在這以男性占大多數的行業裡，也有一些為母則強的感人案例。新北市政府交通局推薦，潘微蘭和張嘉蕙投入公車駕駛員均逾14年以上的資歷，憑藉著為母則強的勇氣與毅力，開公車養大孩子更撐起家庭經濟，很多乘客還變成粉絲，孩子更是以她們為榮；年逾60的潘微蘭笑瞇著眼說每天開公車都很快樂，她要開到退休為止，也希望大家多給公車駕駛掌聲，讓大眾運輸友善服務持續上路。

交通局長鍾鳴時表示，新北市目前公車駕駛有2,455位，其中有70位女性駕駛，其具備細心、耐心的特質，深獲乘客信賴，因此盼能有愈來愈多女性加入公車駕駛行列，打造良好乘駕關係，更希望每一位公車駕駛都是乘客心目中的優良駕駛，讓新北市公車服務品質與環境更好。

人稱「阿蘭姐」的潘微蘭是47歲時才跑去開公車，「因為想多賺點錢，賺得跟男人一樣多！」她本來只是家庭主婦，為家計報名駕訓班學開大客車，後來順利進入臺北客運開啟打拚的運轉手人生；阿蘭姐還記得當初孩子知道她跑去開公車時，非常驚訝地說：「媽媽，妳好厲害！」但她也不諱言地說：「剛開始很辛苦，」因為有時排早班，清晨5點就要到公司，還有遇到不理解的乘客得耐著性子安撫，同時還要兼顧家庭，但隨著孩子一個一個成家立業和經驗的累積， 阿蘭姐現在是樂在工作，一點也不覺得辛苦，還愈開愈快樂。

「這份工作穩定又有保障！」單親媽媽張嘉蕙開公車14年了，原本從事看護工作的她為了負擔孩子的學費和生活費，毅然投入公車駕駛行列，自認神經大條的她表示，接觸乘客看到人生百態，「但只要開回站上，就什麼都不會再去想。」

張嘉蕙和不少乘客互動像朋友，一位固定搭公車到菜市場買菜的阿嬤更三不五時會買她最愛吃的雞腳、雞屁股送給她，但讓她最欣慰的是參加女兒畢業典禮時，女兒向同學炫耀說：「這是我媽媽，我媽媽是公車駕駛！」母女相互為榮，也是媽媽駕駛的驕傲。