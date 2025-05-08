代管30年畫下句點 八里汙水處理廠明年2月移交新北市

八里汙水處理廠是全國最大汙水處理廠，北市府自86年起受行政院委託代管並操作維護營運迄今，每日可處理132萬噸生活汙水。經行政院同意交由新北市政府接管原則下，自112年7月起陸續辦理八里廠清點、改善、點交及移交等4階段作業，預定115年2月完成移交新北市接管。

隨著新北市汙水接管率攀升，目前八里廠處理汙水量新北市約占72.6%、台北市約占27%、基隆市0.4%。移交作業在國土署及雙北市政府的努力下，已於114年4月完成前3階段作業，後續將辦理教育訓練，明年2月完成移交新北市接管。

八里汙水處理廠長陳長佑指出，八里廠自民國85年興建完成後，由台北市政府代管操作營運，隨著新北市汙水下水道興建完成，八里廠處理的汙水有超過7成來自新北市；且八里廠位在新北市境內，基於管用合一，無論是機關協調、或與當地區里長或民意代表溝通，由新北市政府管理將更為直接。

陳長佑說，北市府於民國106年函報行政院同意，改由新北市府接管，也讓台北市代管20多年的汙水處理廠，可望回歸給新北市管理。