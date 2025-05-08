聽新聞
0:00 / 0:00
代管30年畫下句點 八里汙水處理廠明年2月移交新北市
八里汙水處理廠是全國最大汙水處理廠，北市府自86年起受行政院委託代管並操作維護營運迄今，每日可處理132萬噸生活汙水。經行政院同意交由新北市政府接管原則下，自112年7月起陸續辦理八里廠清點、改善、點交及移交等4階段作業，預定115年2月完成移交新北市接管。
隨著新北市汙水接管率攀升，目前八里廠處理汙水量新北市約占72.6%、台北市約占27%、基隆市0.4%。移交作業在國土署及雙北市政府的努力下，已於114年4月完成前3階段作業，後續將辦理教育訓練，明年2月完成移交新北市接管。
八里汙水處理廠長陳長佑指出，八里廠自民國85年興建完成後，由台北市政府代管操作營運，隨著新北市汙水下水道興建完成，八里廠處理的汙水有超過7成來自新北市；且八里廠位在新北市境內，基於管用合一，無論是機關協調、或與當地區里長或民意代表溝通，由新北市政府管理將更為直接。
陳長佑說，北市府於民國106年函報行政院同意，改由新北市府接管，也讓台北市代管20多年的汙水處理廠，可望回歸給新北市管理。
陳長佑表示，新北市水利局自112年起開始派員參加清點會議，共計辦理29次財產設備清點及功能測試，並於113年8月完成清點作業，清點完成財產清冊內4448項設備，清點缺失合計912項，已由北市府督導委託操作維護廠商全數改善完成，目前八里廠移交接管程序實質已近完成，後續將辦理教育訓練。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言