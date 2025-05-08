三分之一單車久占車格...里長崩潰 蔣萬安允減半移置公告天數

北市停車位難尋，市中心自行車格也一位難求，忠孝東路5段周邊的富台里民很困擾，因里內單車格有限，卻高達3分之1被不移動的單車久占，導致有實際通勤使用的自行車主，每天晚上回家被迫停紅線。蔣萬安承諾修法，會將移置時間減半從45天縮短為22天。

蔣萬安與信義區里長座談，富台里長羅至佑說，他發現里內很多自行車都違規停在車格外紅線處，狀況很嚴重，除影響行人通行，也造成周邊停車場出入動線不便，更破壞市容，造成交通問題。不過他跟環保局加強紅線車輛貼單後，發現問題根源應該是里內許多自行車格，高達3成都被沒有移動的單車占用，導致許多停紅線車主被迫違規。

羅說，正因里內自行車停車亂象多，他相當無奈，因合法停車格位被久停單車占用，真正有使用的自行車被迫亂停，若要懲罰這些車主又似乎不通人情，如何在情理法之間取得平衡？

市長蔣萬安今天也在里長座談中表示，目前停管處正進行相關修法「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」。

停管處表示，目前相關自治條例修法已完成預告，程序正送法務局，會盡速完成修法，再送議會審議。針對久停車輛，過去只能針對有收費的停車處理，這次修法是針對不管有沒有收費一律納管；另外移置時效也會縮短，過去最快要45天，現在縮短到22天就可以移置。