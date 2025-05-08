溫馨母親節盡孝道 業者一連三天招待媽媽吃牛肉麵
一年一度的母親節又將來臨，道品牛肉麵台北總店、中和景安店、高雄旗艦店從明天起一連三天同步推出母親節專享優惠，陪天下為人子女者一起感謝勞苦功高的母親，只要媽媽登門皆可免費享用一碗牛肉麵，90歲（民國24年出生）以上的媽媽還可再任選4款小菜招待，一同享受美味的餐點與溫馨時光。
業者張耀表示，5月是個感恩的月份，為了鼓勵大家在母親節這個溫馨的日子裡，不吝向母親表達最真摯的祝福和感激之情，除了說「媽媽，我愛您」，特別推出這項免費招待媽媽吃牛肉麵活動，讓全家人也可以共享天倫之樂，業者表示當初從事餐飲業初衷就是協助有志餐飲服務的失業、轉業者成功開店，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，關懷社會底層，彰顯關聖帝君俠義濟世精神，也略盡企業棉薄之力回饋社會。
道品牛肉麵高雄旗艦店去年曾將開幕當天的營收全數捐給花蓮地震災民，每周星期二、三、四下午3點至3點半也供應免費愛心麵給社會邊緣人，並擴大愛心麵計畫，購買30張牛肉麵兌換券6,000元，道品就加碼提供10碗愛心牛肉麵，號召更多人一起將社會善心延續下去。
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