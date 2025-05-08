快訊

捷運站伸鹹豬手…波蘭癡漢3萬交保禁離台 被害女：別因對方是外國人而受委屈

查「禿鷹」雷厲風行 楊金龍：央行已在昨日出動專案金檢

柯文哲、陳佩琪眉目傳情 朱亞虎開庭證：沈慶京100%和柯談京華城

溫馨母親節盡孝道 業者一連三天招待媽媽吃牛肉麵

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
一年一度的母親節又將來臨，道品牛肉麵台北總店、中和景安店、高雄旗艦店從明天起一連三天同步推出母親節專享優惠，招待媽媽免費吃牛肉麵。記者劉學聖／攝影
一年一度的母親節又將來臨，道品牛肉麵台北總店、中和景安店、高雄旗艦店從明天起一連三天同步推出母親節專享優惠，招待媽媽免費吃牛肉麵。記者劉學聖／攝影

一年一度的母親節又將來臨，道品牛肉麵台北總店、中和景安店、高雄旗艦店從明天起一連三天同步推出母親節專享優惠，陪天下為人子女者一起感謝勞苦功高的母親，只要媽媽登門皆可免費享用一碗牛肉麵，90歲（民國24年出生）以上的媽媽還可再任選4款小菜招待，一同享受美味的餐點與溫馨時光。

業者張耀表示，5月是個感恩的月份，為了鼓勵大家在母親節這個溫馨的日子裡，不吝向母親表達最真摯的祝福和感激之情，除了說「媽媽，我愛您」，特別推出這項免費招待媽媽吃牛肉麵活動，讓全家人也可以共享天倫之樂，業者表示當初從事餐飲業初衷就是協助有志餐飲服務的失業、轉業者成功開店，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，關懷社會底層，彰顯關聖帝君俠義濟世精神，也略盡企業棉薄之力回饋社會。

道品牛肉麵高雄旗艦店去年曾將開幕當天的營收全數捐給花蓮地震災民，每周星期二、三、四下午3點至3點半也供應免費愛心麵給社會邊緣人，並擴大愛心麵計畫，購買30張牛肉麵兌換券6,000元，道品就加碼提供10碗愛心牛肉麵，號召更多人一起將社會善心延續下去。

一年一度的母親節又將來臨，道品牛肉麵台北總店、中和景安店、高雄旗艦店從明天起一連三天同步推出母親節專享優惠，招待媽媽免費吃牛肉麵。記者劉學聖／攝影
一年一度的母親節又將來臨，道品牛肉麵台北總店、中和景安店、高雄旗艦店從明天起一連三天同步推出母親節專享優惠，招待媽媽免費吃牛肉麵。記者劉學聖／攝影

母親節

延伸閱讀

周日母親節！「5星座媽媽」旺兒旺女…小孩必成大器

台中長榮桂冠母親節蛋糕「買一捐一傳送計畫」圓滿落幕

提前歡慶母親節 新北瑞芳九份5里共餐好溫馨

新北淡水油車里慶祝母親節 長者共餐切蛋糕好溫馨

相關新聞

媒合新創電動三輪農用車 爬坡、載貨青農直呼幫大忙

新北市政府青年局今辦「青創 x 青農」農用電動車捐贈記者會，媒合飛拓數位科技與新北在地青農，捐贈兩台農用電動車，展開一年...

代管30年畫下句點 八里汙水處理廠明年2月移交新北市

八里汙水處理廠是全國最大汙水處理廠，北市府自86年起受行政院委託代管並操作維護營運迄今，每日可處理132萬噸生活汙水。經...

三分之一單車久占車格...里長崩潰 蔣萬安允減半移置公告天數

北市停車位難尋，市中心自行車格也一位難求，忠孝東路5段周邊的富台里民很困擾，因里內單車格有限，卻高達3分之1被不移動的單...

新北設置大型重機專用車格 5月再增6處

大型重機車數量逐年增加，停車需求也暴增，新北市去年9月試辦在7處試辦大型重機車格專用車位，發現使用率最高可達8成，根據重...

廣角鏡／「鳥人」爭奪賽

新北十三行博物館「2025新北考古生活節」5月24日、25日登場，以「山海競技」為主題，帶領民眾重返史前時代體驗先民生活...

停車位被課房屋稅 新北：稅籍可否放寬需財政部同意

房屋稅2.0開徵，新北市稅捐處原稱情況和北市不同，案件數少，議員昨爆料板橋某社區200多戶獨立權狀停車位被認定為非自用住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。