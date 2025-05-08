溫馨母親節盡孝道 業者一連三天招待媽媽吃牛肉麵

一年一度的母親節又將來臨，道品牛肉麵台北總店、中和景安店、高雄旗艦店從明天起一連三天同步推出母親節專享優惠，陪天下為人子女者一起感謝勞苦功高的母親，只要媽媽登門皆可免費享用一碗牛肉麵，90歲（民國24年出生）以上的媽媽還可再任選4款小菜招待，一同享受美味的餐點與溫馨時光。

業者張耀表示，5月是個感恩的月份，為了鼓勵大家在母親節這個溫馨的日子裡，不吝向母親表達最真摯的祝福和感激之情，除了說「媽媽，我愛您」，特別推出這項免費招待媽媽吃牛肉麵活動，讓全家人也可以共享天倫之樂，業者表示當初從事餐飲業初衷就是協助有志餐飲服務的失業、轉業者成功開店，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，關懷社會底層，彰顯關聖帝君俠義濟世精神，也略盡企業棉薄之力回饋社會。