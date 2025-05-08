新北設置大型重機專用車格 5月再增6處

大型重機車數量逐年增加，停車需求也暴增，新北市去年9月試辦在7處試辦大型重機車格專用車位，發現使用率最高可達8成，根據重機車停車收費數據，5月再增蘆洲區長榮路、新莊區中央路、新店區三民路、新店區建國路、土城區明德路及三峽區大學路6處增設大型重機車專用車位，並採收費管理。

新北市大型重型機車目前約有5.5萬輛，雖依現行法令，大型重機車可停放在小型汽車車格，許多路外停車場也都有大型重機專用車位，但重機車騎士仍不斷爭取希望能夠停放一般機車車格共用。

不過新北市交通局考量目前機車車格長2公尺、寬75公分，有93％大型重機停不進去，選定部分路段小型汽車車格改畫為重機車格，希望滿足重機車騎士需求。

新北市交通局去年9月起，在板橋區公園街、文化路2段182巷、新莊區復興路1段、三泰路、八里區觀海大道、三重區新北環河快速道路下、中和區安和路試辦專用車格，汽車格一畫三提供大型重機車使用。交通局停車營運科長許芫綺表示，試辦至今使用率高，停車率最高一度將近8成，決定擴大辦理。

許芫綺說，交通局經分析新北市路邊停車開單資料，再新增大型重型機車停放比率較高的蘆洲區長榮路、新莊區中央路、新店區三民路、新店區建國路、土城區明德路及三峽區大學路畫設大型重型機車專用停車格，並納入收費管理，以滿足停車需求並節省停車空間；截至目前共有13處路段設置型重型機車專用停車格，共計39格。

交通局也說，大型重型機車收費採計次收費，每4小時開單1次，每次30元整，收費時間則與該路段汽車收費時段相同，不過大型重型機車若車身太長、太寬致無法停放於專用停車位內，還是應該改停放至汽車停車位。

台灣機車路權促進會副理事長吳祥瑀指出，「專用車位」代表的就是無法通用，車格專用，代表會排擠到其他車輛使用權益，高速公路休息站都有大型車、貨車車格，但到了周末大車小，就會開放一般小車使用。

吳祥瑀直言，交通局認為一般機車格無法停入機車格，事實上只要車頭稍微轉個向，都能順利停入一般機車格，台北市也在這個月試辦一般機車格停重機，為何新北不行，他們仍會持續爭取，讓停車空間正常化、通用化。