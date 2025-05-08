聽新聞
0:00 / 0:00

新北推動夜經濟 民代籲要有創新

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北板橋區商圈景觀發展協會理事長周依蝶認為，府中商圈最大困境在於房東租金開價偏高，導致部分黃金店面出租不易。記者張策／攝影
新北板橋區商圈景觀發展協會理事長周依蝶認為，府中商圈最大困境在於房東租金開價偏高，導致部分黃金店面出租不易。記者張策／攝影

新北在中央2023年公布「夜間經濟指數」包辦全台前六大熱區，永和、板橋、三重等區入榜，展現夜間消費、交通便利度與人流密度等強勁表現。專家提醒勿流於焰火式活動，須建立可延續策略，也要注意後勤配套。

新北觀旅局指出，永和以樂華夜市為核心，帶動文青飲品與特色小吃形成生活型夜經濟；板橋結合三鐵共構與耶誕城品牌，吸引跨區人潮、延長夜間停留時間。三重融合傳統夜市與文創產業，三和夜市與碧華布街活化改造，形成夜間體驗場域；蘆洲以宗教觀光與文化節慶為主軸，吸引信眾與遊客共融；中和與新莊展現住宅支持型與新興商場導向的夜經濟樣貌。

聯合國NGO經濟與政策地球關懷聯盟主任黃兆仁指出，夜經濟可分為季節性、長期型發展兩類，碧潭水舞與耶誕城屬前者，建議每年做動態檢討與創新導入，創造變化與吸睛效果。

專家建議若要推夜經濟，要回歸商圈與街區整體規畫，兼顧市容、動線及在地特色，結合大數據分析消費行為與族群偏好。

新北經發局指出，夜經濟是區域商業與居民長期互動的結果，整合交通、人口、生活型態與商業導入。府中是夜經濟熱區，府中奇幻城、府中醉夏趴引導人潮進周邊店家。板橋區商圈景觀發展協會理事長周依蝶表示，府中商圈困境在於租金偏高，部分店面開價月租20至30萬元，租不出去只好轉快閃店。

有商家建議強化聯合行銷，打團體戰；有業者表示，假日人潮穩定，真正走入店內消費比率沒想像中多。

議員黃心華提醒，碧潭水舞是新北亮點，內容缺乏創新，要建構長期發展策略，提升競爭力。觀旅局說，2016年起推動碧潭水舞，每年有主題與技術創新，將持續推動活動與商圈結合。

夜市 小吃 新北

延伸閱讀

新北拚夜經濟 專家提醒後勤挑戰 市議員籲租金補助

新北斥資58億建6座第二運動中心 板橋、蘆洲明年完工

新北啟動招牌整頓 店家、民代盼配套到位減衝擊

新店23公頃土地變更內政部通過 再添1300戶社會住宅

相關新聞

北捷2個月5異常 議員學者促大健檢

台北捷運文湖線列車昨卡在月台10多分鐘，時值上班時刻，民眾抱怨連連。北捷調查是列車通訊異常，保護機制啟動。

廣角鏡／「鳥人」爭奪賽

新北十三行博物館「2025新北考古生活節」5月24日、25日登場，以「山海競技」為主題，帶領民眾重返史前時代體驗先民生活...

停車位被課房屋稅 新北：稅籍可否放寬需財政部同意

房屋稅2.0開徵，新北市稅捐處原稱情況和北市不同，案件數少，議員昨爆料板橋某社區200多戶獨立權狀停車位被認定為非自用住...

新北推動夜經濟 民代籲要有創新

新北在中央2023年公布「夜間經濟指數」包辦全台前六大熱區，永和、板橋、三重等區入榜，展現夜間消費、交通便利度與人流密度...

新聞眼／北捷故障常態化 難重拾乘客信心

台北捷運短短2個月發生至少5起異常，陷入「故障常態化、道歉形式化」的惡性循環，當務之急除了全面健檢車輛，也應及時向大眾說...

迎接雙北世壯運開幕 北市公布交管方案

雙北世壯運5月17日在台北大巨蛋開幕，交通局昨說，開幕前有選手大遊行從下午5時半開始，預計近3萬人參加，從市府路走向松高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。