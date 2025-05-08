新北推動夜經濟 民代籲要有創新

新北在中央2023年公布「夜間經濟指數」包辦全台前六大熱區，永和、板橋、三重等區入榜，展現夜間消費、交通便利度與人流密度等強勁表現。專家提醒勿流於焰火式活動，須建立可延續策略，也要注意後勤配套。

新北觀旅局指出，永和以樂華夜市為核心，帶動文青飲品與特色小吃形成生活型夜經濟；板橋結合三鐵共構與耶誕城品牌，吸引跨區人潮、延長夜間停留時間。三重融合傳統夜市與文創產業，三和夜市與碧華布街活化改造，形成夜間體驗場域；蘆洲以宗教觀光與文化節慶為主軸，吸引信眾與遊客共融；中和與新莊展現住宅支持型與新興商場導向的夜經濟樣貌。

聯合國NGO經濟與政策地球關懷聯盟主任黃兆仁指出，夜經濟可分為季節性、長期型發展兩類，碧潭水舞與耶誕城屬前者，建議每年做動態檢討與創新導入，創造變化與吸睛效果。

專家建議若要推夜經濟，要回歸商圈與街區整體規畫，兼顧市容、動線及在地特色，結合大數據分析消費行為與族群偏好。

新北經發局指出，夜經濟是區域商業與居民長期互動的結果，整合交通、人口、生活型態與商業導入。府中是夜經濟熱區，府中奇幻城、府中醉夏趴引導人潮進周邊店家。板橋區商圈景觀發展協會理事長周依蝶表示，府中商圈困境在於租金偏高，部分店面開價月租20至30萬元，租不出去只好轉快閃店。

有商家建議強化聯合行銷，打團體戰；有業者表示，假日人潮穩定，真正走入店內消費比率沒想像中多。

議員黃心華提醒，碧潭水舞是新北亮點，內容缺乏創新，要建構長期發展策略，提升競爭力。觀旅局說，2016年起推動碧潭水舞，每年有主題與技術創新，將持續推動活動與商圈結合。