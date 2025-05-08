迎接雙北世壯運開幕 北市公布交管方案

雙北世壯運5月17日在台北大巨蛋開幕，交通局昨說，開幕前有選手大遊行從下午5時半開始，預計近3萬人參加，從市府路走向松高路，再往逸仙路到國父紀念館下方的通廊往大巨蛋開幕典禮，交通管制從上午10時到晚上7時。

為守護國內外選手食安，北市衛生局也首創在食藥粧網路地圖設「2025雙北世界壯年運動會專區」，揭露競賽場館周邊餐飲業者衛生輔導稽查，包含稽查結果及照片、餐飲衛生分級標章、夜市食品安全微笑標章、市招外觀和用餐環境等資訊。

北市開幕典禮前有大遊行，交通局建議民眾改道，也提醒周遭YouBike站點也會從上午10時到晚間7時暫停營運。周邊的停車場包含松壽路的市府公務停車場暫停進出，君悅飯店、府前廣場停車場可由松壽路進出等。

另外，北市前仁愛路四段到基隆路一段舉辦沙灘排球，事前會載1千噸沙子打造成球場，交通局從5月10日到25日下午6時，祭出新仁愛路長達16天的交通管制，行經的相關公車都會改道，並暫時取消市政府站。北市周遭河濱公園也會配合賽事禁停車輛。

世壯運從5月17日到30日展開，共計61場館、35項目體育賽事，賽會也提供20條偏遠場館、2條機場的接駁車，賽事期間出車639車次，另外也有Uber計程車、市區公車、國道客運等。