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新聞眼／北捷故障常態化 難重拾乘客信心

聯合報／ 記者邱書昱
北捷近期傳出異常狀況，北市議員詹為元認為應該要做整體檢修，維護乘客乘車安全。 圖／聯合報資料照片
北捷近期傳出異常狀況，北市議員詹為元認為應該要做整體檢修，維護乘客乘車安全。 圖／聯合報資料照片

台北捷運短短2個月發生至少5起異常，陷入「故障常態化、道歉形式化」的惡性循環，當務之急除了全面健檢車輛，也應及時向大眾說明異常調查結果，畢竟北捷日均載運量達200萬，若總以「送回機廠後詳查」輕輕帶過，乘車安全恐蒙上陰影。

5年來捷運文湖線發生5分鐘以上異常件數有20件，其中13件列車異常所致。今年5件列車異常多在上下班尖峰時期，短的幾分鐘內疏散乘客，長的如同昨天上午異常，硬生生讓乘客卡在車廂10多分鐘。

除了明顯的列車異常，旅客近期反映車廂飄燒焦味等，北捷初判是行車專員手動調整速度及煞車頻繁所致，沒有立即安全性問題，但即使如此，乘客被迫下車轉乘，不僅對行車安全性有疑慮，引以為傲的準點率也被扣分。

日本地鐵是鐵道系統在安全及精準度最高指標，過去曾見列車提早數秒離站向乘客致歉，北捷對這些「小異常」絕不能等閒視之，若無法從根本釐清並改善，勢必動搖長年建立的公共形象。

北捷應向大眾釋疑，才能讓乘客重拾信心，否則未來出現任何風吹草動，乘客依舊處在驚恐和無知中，也應考慮導入AI，試著以新科技排除障礙。

捷運是城市的交通血管，直接影響市民的生活節奏與心理安全感，民眾期待的不只是到站準時，更希望每一趟次都能平安到站。

台北捷運 車廂

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