北捷2個月5異常 議員學者促大健檢

台北捷運文湖線列車昨卡在月台10多分鐘，時值上班時刻，民眾抱怨連連。北捷調查是列車通訊異常，保護機制啟動。

北捷2個月內已發生至少5次不同狀況的異常，議員及學者籲「大健檢」，北捷允諾今年7月31日前完成車隊檢查。

北捷文湖線昨上午8時18分發生異常，文湖線各站月台擠滿不少等候上車的上班族、學生，抱怨不已。

北捷回應，當時文湖線東湖站往南港軟體園區站間，因列車通訊異常，自趨安全保護機制啟動，列車停於站間，行控中心依SOP安排人員上車處理，8時27分故障排除，恢復自動行駛，車上約125名乘客在南港軟體園區站改搭後續列車。列車異常將送回機廠後詳查。

捷運板南線5月1日也發生電源轉換器異常，乘客在忠孝新生站下車換乘。北捷統計，近3年類似異常狀況僅1件，年故障率約0.39%，基於維護旅客安全及確保服務品質，後續將展開車隊檢查專案。

議員詹為元認為，回推近2個月北捷已接連發生多起列車異常事件，4月31日列車無法自動開門、3月27日紅線出現車門異常警訊及3月10日忠孝復興站推進設備異音等，影響乘客信心和營運形象，但北捷回應多為「將送回機廠詳查」，應全面大健檢，甚至導入AI即時監測系統，用科技預測潛在故障。

成功大學交通管理學系教授鄭永祥表示，北捷要看一些指標如平均故障間隔（MTBF），比如距離上次異常時間到這次異常的時間多久、是否低於平均值？明顯異常就要積極處理。

鄭永祥也認為，要有其他的指標可以綜合分析，否則系統久了，數據可靠度也有可能會下降，北捷應提出後續的積極預防改善策略，畢竟是板南線或文湖線，尖峰時間異常對乘客會產生很大影響。