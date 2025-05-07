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新北新聞局攜手長榮航空 紀錄片獎15周年有賣點

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）、長榮航空總經理孫嘉明今晚出席「感動在天際－新北市紀錄片獎15周年音樂會」。記者王慧瑛／攝影
新北市長侯友宜（左）、長榮航空總經理孫嘉明今晚出席「感動在天際－新北市紀錄片獎15周年音樂會」。記者王慧瑛／攝影

新北市紀錄片獎15周年系列活動今晚開跑，新北市新聞局攜手長榮航空、長榮交響樂團，以「感動在天際－新北市紀錄片獎15周年音樂會」，宣告2025新北天際影展正式展開，緊接著7月還有國內外紀實影展放映、10月則是2025新北紀錄片獎頒獎典禮，歡迎喜好紀錄片的影迷共襄盛舉。

新北市長侯友宜表示，新北市紀錄片獎15年來堅持初心，給予資金及製作上最實質的協助，成為台灣協助紀錄片工作者最強大的後盾，感謝長榮航空持續支持，讓新北紀錄片搭上國際航線，飛得更高更遠，期許新北紀錄片如經典音樂般雋永流傳。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空非常榮幸持續與新北市政府共同推出新北天際影展，今年已邁入第4年，這幾年共有近40部

優秀紀錄片作品，隨著長榮航空飛向全世界，讓全球旅客都有機會認識台灣的優秀導演及作品。今晚的音樂會民眾反應相當熱烈，不到3天就索票完畢。

新北新聞局長李利貞說，這場音樂會拉開15周年活動序幕，旅客搭乘長榮航空在機上娛樂系統，就能欣賞2025新北天際影展。此外，7月國內外紀實影展放映，將回顧歷年優選創作，10月新北紀錄片獎頒獎典禮將公布今年度前三名作品及評審團特別獎，並進行年度優選作品首映影展，讓新北紀錄片陪伴影迷一整年。

新聞局指出，長榮交響樂團演奏「雨夜花」、「望春風」、「山地組曲」、「Memory」、「新天堂樂園」等曲目，搭配歷年紀錄片花絮及今年新北天際影展12部作品片花，讓音樂會帶來感動滿滿，報名不到3天就被索票一空。

2025新北天際影展精選12部優選作品，5月播放「臨演人生」、「野生之路」、「遠離祖靈的孩子」；7月推出「麻里教徒大亂鬥」、「除蛙記」、「無依之地」；9 月接力上映「遷移啟事」、「一家兩國」、「依諾物語」；11月壓軸登場「牛轉番仔挖」、「女神降臨」、「謝謝妳一直都在」，多元議題與人物故事，帶領旅客走入新北紀錄片的感動世界。

新北市長侯友宜表示，新北市紀錄片獎15年來堅持初心，給予資金及製作上最實質的協助，成為台灣協助紀錄片工作者最強大的後盾。記者王慧瑛／攝影
新北市長侯友宜表示，新北市紀錄片獎15年來堅持初心，給予資金及製作上最實質的協助，成為台灣協助紀錄片工作者最強大的後盾。記者王慧瑛／攝影
新北市紀錄片獎15周年系列活動今晚開跑，新北市新聞局攜手長榮航空、長榮交響樂團，以「感動在天際－新北市紀錄片獎15周年音樂會」，宣告2025新北天際影展正式展開。記者王慧瑛／攝影
新北市紀錄片獎15周年系列活動今晚開跑，新北市新聞局攜手長榮航空、長榮交響樂團，以「感動在天際－新北市紀錄片獎15周年音樂會」，宣告2025新北天際影展正式展開。記者王慧瑛／攝影

紀錄片 音樂會

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