去年颱風電桿倒在野溪中 新北汐止居民憂阻水流積水

在去年的山陀兒颱風，汐止區新台五路的一處社區外，電線桿整個倒塌，並且就倒在野溪中，阻礙水流，只是過了大半年都沒有處理，防汛期又到了，居民就擔心再有颱風大雨，溪水暴漲會造成積淹水，所以新北市議員張錦豪就召集相關位人員現場會勘，要求一個月移除電桿。

民眾說，社區外面有一條野溪，去年颱風來的時候，電線桿倒在溪裡，擔心會阻礙溪水，如果再有颱風大雨，溪水暴漲，影響社區安全，去年就反應過了，但過了好幾個月了，都沒有處理，所以才向議員張錦豪陳情，希望能夠協助改善。

新北市議員張錦豪表示，在新台五路茄苳溪這兩年都有積淹水記錄，在大型社區進駐後，緊鄰的野溪，在去年山陀兒風災，有大樹甚至是電線桿倒塌的情形，影響整個溪流暢通，大雨一來可能水排不出去，若再遇強降雨，積水成災，恐造成水患漫延至附近社區與商家，對居民生活造成威脅。所以召集相關單位人員現場會勘，了解倒掉的電桿是不是有供電，上頭有沒有附近路燈或是纜線，經確認是沒有，所以請台電負起相關責任，一個月將電桿移除，清除堵塞物。