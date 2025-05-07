世壯運／選手安心啖美食 北市揭3大食安資訊

為讓世壯運選手安心吃美食，台北市衛生局將稽查場館周邊餐飲1440家次資訊，刊在食藥粧網路地圖（iMAP）世壯運專區，並透過食品安全微笑標章、餐飲衛生管理分級優良標章把關。

2025雙北世壯運17日將開幕，為期14天，期間將有2萬多名各國選手在賽事場館周邊用餐。

台北市衛生局科長林冠蓁今天告訴中央社記者，為維護飲食安全，去年上半年就開始布局，結合有賽事場館的新北市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣、台中市等共7縣市，對周邊餐飲衛生稽查及輔導，到昨天為止共稽查逾5000家次。

她並說，其中台北市累計稽查1440家次，相關資訊特地在食藥粧網路地圖（iMAP）「2025雙北世界壯年運動會專區」揭露，包含夜市美食、觀光商圈也有推動自主管理、認證標章，可供消費者認明選擇。

近年網紅將台灣夜市美食推播到海外，林冠蓁說，已積極推動專屬台北市夜市的「食品安全微笑標章」認證，依據「人員衛生、製作環境衛生、食材溯源追蹤及病媒防治」4大自主管理重點，輔導攤商提升自主管理能力，並懸掛標章。

食安事件近年也在商圈餐飲發生，林冠蓁說，已從112年起超前布署，在觀光商圈推動「餐飲衛生管理分級輔導評核制度」，並首度設計核發使用中、英、日、韓等4種語言文字的認證標章，方便外籍旅客選擇衛生優良店家消費，迄今計有4494家業者取得「餐飲衛生管理分級優良標章」。