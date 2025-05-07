新北淡水油車里慶祝母親節 長者共餐切蛋糕好溫馨
每個星期二是淡水油車里銀髮長輩的共餐時刻，油車活動中心內長輩齊聚非常熱鬧，由於這個星期天就是一年一度的母親節，淡水油車里長特別在共餐活動上，提前為里內的長者媽媽們來慶祝這個特別的節日，里長也相當貼心，準備了一個大蛋糕，大家一起圍繞著蛋糕，在里長、市議員以及區長的陪同之下，一起切蛋糕歡慶母親節。
油車里長唐儷樺表示，其實每個星期二，就是油車里的共餐活動，正好這個星期是屬於母親的日子，為此市議員也到場一起與長者們共同渡過母親節。另外也里長準備蛋糕小餐盒，要送給每位長者來歡慶母親節。
現場有許多貴賓，都來為在場的媽媽們歡慶節日，並且一起參與共餐，讓媽媽們可以不用煮飯，也可以與鄰居一起吃上一頓家常菜非常溫馨，這場共餐活動不僅是要照顧所有的長者，更要幫媽媽們過一個難忘的節日回憶。
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