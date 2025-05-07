提前歡慶母親節 新北瑞芳九份5里共餐好溫馨

瑞芳區九份地區頌德、基山、崇文、福住、永慶共五里的銀髮共餐，每個月舉行一次，今(7)日舉行五月份的銀髮共餐，適逢母親節前夕，共餐不僅加菜，還有商家熱情贊助一人一條小蛋糕，讓共餐活動場面熱鬧不已。

瑞芳九份五里銀髮共餐，每次都有超過百位長輩參加，每次共餐氣氛都很熱絡，里長們也很開心，因為共餐的開辦，將山城的長者都聚集在一起，凝聚地方的情感。

基山里里長石智能就說，感謝瑞芳區公所的鼓勵和指導，另外也感謝各界有錢出錢、有力出力，這是共餐能持續不間斷的原因，今天還有店家提供兩百份的母親節小蛋糕，另外里長們也準備康乃馨現場發送。

今天包括立委廖先翔，市議員林裔綺服務處主任蘇有德還有瑞芳區公所團隊及瑞芳清潔隊都來共襄盛舉，也預祝現場的媽媽們母親節快樂。