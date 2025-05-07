快訊

粉紅超跑路線接連跳脫預測 彰化埤頭合興宮今也被放鴿子

離婚2年…46歲電視台監製前夫驟逝 八點檔女星最後一刻陪上救護車

外資4天買超926億元！反一ETF 3天敲進9.2萬張 績優黑馬竄出

提前歡慶母親節 新北瑞芳九份5里共餐好溫馨

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
九份五里銀髮共餐參加長輩眾多，凝聚地方情感。 圖／觀天下有線電視提供
九份五里銀髮共餐參加長輩眾多，凝聚地方情感。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳九份地區頌德、基山、崇文、福住、永慶共五里的銀髮共餐，每個月舉行一次，今(7)日舉行五月份的銀髮共餐，適逢母親節前夕，共餐不僅加菜，還有商家熱情贊助一人一條小蛋糕，讓共餐活動場面熱鬧不已。

瑞芳九份五里銀髮共餐，每次都有超過百位長輩參加，每次共餐氣氛都很熱絡，里長們也很開心，因為共餐的開辦，將山城的長者都聚集在一起，凝聚地方的情感。

基山里里長石智能就說，感謝瑞芳區公所的鼓勵和指導，另外也感謝各界有錢出錢、有力出力，這是共餐能持續不間斷的原因，今天還有店家提供兩百份的母親節小蛋糕，另外里長們也準備康乃馨現場發送。

今天包括立委廖先翔，市議員林裔綺服務處主任蘇有德還有瑞芳區公所團隊及瑞芳清潔隊都來共襄盛舉，也預祝現場的媽媽們母親節快樂。

九份 母親節 瑞芳

延伸閱讀

嘉義輕軌工程款中央願負擔 市長黃敏惠：母親節最好禮物

早產兒基金會母親節前夕送暖 關懷住院早產安胎媽媽

鳳小岳親曝母親節計劃　媽媽「特殊要求」他哭笑不得

母親節限時快閃優惠！2025全新Acer哥本哈根前開式行李箱限時開搶

相關新聞

新北新聞局攜手長榮航空 紀錄片獎15周年有賣點

新北市紀錄片獎15周年系列活動今晚開跑，新北市新聞局攜手長榮航空、長榮交響樂團，以「感動在天際－新北市紀錄片獎15周年音...

強化汛期防災應變 新北市副市長視察萬里防汛整備

為因應5到11月汛期及颱風季節並落實新北市政府「行動治理」的精神，新北市副市長朱惕之率農業、水利、民政、社會、消防及工務等局處至萬里區視察防汛整備工作。藉此瞭解地方防救災量能，進而整合市府團隊資源，俾利強降雨或颱風來臨時迅速應變處置，以保障市民生命財產安全。

提升東北角救災救護戰力 民代協助爭取災情勘查車

為提升消防弟兄救災救護的戰力，立委廖先翔協助爭取災情勘查車，今(7)日於新北市消防局第六大隊瑞亭消防分隊舉行捐車儀式，由第六救災救護大隊長羅億田代表受贈，立委廖先翔也特地到場，除了瑞亭分隊獲贈災情勘查車一台，另外還有其他救災工具也分配到其他分隊，增加救災救護的效能。

提前歡慶母親節 新北瑞芳九份5里共餐好溫馨

瑞芳區九份地區頌德、基山、崇文、福住、永慶共五里的銀髮共餐，每個月舉行一次，今(7)日舉行五月份的銀髮共餐，適逢母親節前夕，共餐不僅加菜，還有商家熱情贊助一人一條小蛋糕，讓共餐活動場面熱鬧不已。

新北淡水油車里慶祝母親節 長者共餐切蛋糕好溫馨

每個星期二是淡水油車里銀髮長輩的共餐時刻，油車活動中心內長輩齊聚非常熱鬧，由於這個星期天就是一年一度的母親節，淡水油車里長特別在共餐活動上，提前為里內的長者媽媽們來慶祝這個特別的節日，里長也相當貼心，準備了一個大蛋糕，大家一起圍繞著蛋糕，在里長、市議員以及區長的陪同之下，一起切蛋糕歡慶母親節。

去年颱風電桿倒在野溪中 新北汐止居民憂阻水流積水

在去年的山陀兒颱風，汐止區新台五路的一處社區外，電線桿整個倒塌，並且就倒在野溪中，阻礙水流，只是過了大半年都沒有處理，防汛期又到了，居民就擔心再有颱風大雨，溪水暴漲會造成積淹水，所以新北市議員張錦豪就召集相關位人員現場會勘，要求一個月移除電桿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。