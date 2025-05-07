快訊

印巴衝突…華航2班機載近600人返台 旅客嘆飛逾10小時又繞回家

創意私房會員「北市男警」照片曝！派出所針孔偷拍 兩大過免職

嘉義輕軌中央埋單竟變卓揆口誤 嘉市府回應了

民代質疑科技執法到處都是 新北：區間測速減違規

中央社／ 新北7日電

國民黨議員陳明義今天質疑全市到處都是科技執法，尤其是北宜公路幾乎整條路都有區間測速，甚至造成塞車；新北市交通局長鍾鳴時表示，區間測速確實能減少肇事跟違規件數。

新北市議會今天進行業務質詢，陳明義就質疑到處都是科技執法，甚至搞到北宜公路有多達6段區間測速，幾乎使得整條路都有區間測速，讓北宜公路在國五通車後還能搞到塞車。

他表示，北宜公路有許多彎道，不是想開快就能開快，甚至可以看到有人以特殊設備來加減速避免被取締，或是在區段終點前減速，等到不會違規時再加速前衝，或是乾脆停車抽菸、喝咖啡、拍照。

他批評，所謂科技執法應該是彌補警力不足的問題，但現在卻太氾濫，各大道路都幾乎設置，局處首長有司機接送，根本不知人間疾苦，只是把執法交由一些學者或科技執法的廠商去主導。

陳明義以新莊40米寬的領航路為例，速限竟只有30或40公里，讓民眾可能一不小心就受罰；鍾鳴時表示，領航路位處塭仔圳重劃的工區內，未來速限會和地政局再作階段性檢討。

鍾鳴時表示，科技執法成效都會進行長時間的追蹤，根據新北市警局交通警察大隊每個月的統計報告，區間測速確實能減少肇事跟違規件數。

測速 科技執法

延伸閱讀

進口豬驗出萊劑 新北怎作為？衛生局稱「零檢出」：平台公布結果

影／超誇張…國5雪隧緊逼前車黏TT 科技執法全錄下罰款3千起跳

房屋稅調高至3.2%惹民怨 藍綠議員隔空交火互批市府失職

小心開罰！南投7路段聲音照相 科技執法成效驚人

相關新聞

去年颱風電桿倒在野溪中 新北汐止居民憂阻水流積水

在去年的山陀兒颱風，汐止區新台五路的一處社區外，電線桿整個倒塌，並且就倒在野溪中，阻礙水流，只是過了大半年都沒有處理，防汛期又到了，居民就擔心再有颱風大雨，溪水暴漲會造成積淹水，所以新北市議員張錦豪就召集相關位人員現場會勘，要求一個月移除電桿。

搶搭世壯運風潮 新北市圖「閱讀運動會」送好禮

2025雙北世界壯年運動會5月17日即將登場，新北閱讀節「共讀·未來」推出一系列兼具趣味與挑戰的「閱讀」運動會，包括書中...

北捷頻繁異常 議員憂心衝擊乘客信心與營運形象

台北捷運文湖線今早發生列車異常，導致列車卡在月台10多分鐘窘境，光是這2個月北捷已第5起異常。學者認為，在公共運輸安全之...

「潮台北」8月登場 落日飛車、怕胖團跨國共演

第二屆潮台北TRENDY TAIPEI 將於8月25日到9月7日登場。今天在台北流行音樂中心舉辦記者會，以產業趨勢、演唱...

利用「指定結婚生效日」新人這3天登記結婚都算「520」

「520」諧音是「我愛你」，北市民政局為鼓勵新人們多加利用「指定結婚生效日」的便民服務，讓結婚登記流程更順利便捷，只要在...

林葉亭父親事件殷鑑未遠 議員曝新北年走失340失智老人

藝人林葉亭的85歲失智父親走失多天後，被發現時已不幸成為冰冷遺體，新北市議員戴湘儀今在議會質詢指，前幾周新莊一名走失的失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。