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搶搭世壯運風潮 新北市圖「閱讀運動會」送好禮

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
2025雙北世界壯年運動會5月17日即將登場，新北閱讀節「共讀·未來」推出一系列兼具趣味與挑戰的「閱讀」運動會。圖／新北市立圖書館提供
2025雙北世界壯年運動會5月17日即將登場，新北閱讀節「共讀·未來」推出一系列兼具趣味與挑戰的「閱讀」運動會。圖／新北市立圖書館提供

2025雙北世界壯年運動會5月17日即將登場，新北閱讀節「共讀·未來」推出一系列兼具趣味與挑戰的「閱讀」運動會，包括書中健行、全民超閱賽、日日閱新北馬拉松、定向閱野×閱遍新北鐵人三項、寶寶運動會等，完成指定任務，便有機會將掃拖機器人、電子書閱讀器、蒸氣掛燙機、無線藍牙耳機、禮券等好禮帶回家。

新北市立圖書館長吳佳珊說，運動可以鍛鍊強健體魄，閱讀則可以涵養內在心靈，兩者均是生活中重要的休閒活動，新北市立圖書館透過有趣的閱讀競賽形式，邀各年齡層民眾一起來體驗多元的閱讀形式，如同鍛鍊身體般，養成持之以恆的閱讀習慣。

新北閱讀節「共讀·未來」第二波活動除了於新北各區圖書分館推出各種形式的主題活動，響應2025雙北世壯運，自5月份起，每月有不同主題的閱讀競賽，包括書中健行電子書暢讀；捷書好球帶悅讀DIY及全民超閱賽、日日閱新北馬拉松、定向閱野×閱遍新北等閱讀挑戰。

5月9日至6月29日還有親子專屬的「寶寶運動會」活動，有結合數字及跳躍挑戰的跳跳運動蛇、訓練創意觀察力的動作拼拼樂、爬行挑戰結合感官探索的故事森林、圖形辨識與手腳協調的連線大作戰、還有寶寶律動繪本主題書展等，一系列寶寶專屬的身心閱讀運動。

新北市立圖書館指出，只要到新北市立圖書館借書，便有機會可以抽自動掃拖機器人、電子書閱讀器、蒸氣掛燙機、無線藍牙耳機、禮券等好禮。

圖書館 運動

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