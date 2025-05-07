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提升東北角救災救護戰力 民代協助爭取災情勘查車

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
立委廖先翔爭取災情勘查車，提升第六大隊轄區救災戰力與機動性。 圖／觀天下有線電視提供
立委廖先翔爭取災情勘查車，提升第六大隊轄區救災戰力與機動性。 圖／觀天下有線電視提供

為提升消防弟兄救災救護的戰力，立委廖先翔協助爭取災情勘查車，今(7)日於新北市消防局第六大隊瑞亭消防分隊舉行捐車儀式，由第六救災救護大隊長羅億田代表受贈，立委廖先翔也特地到場，除了瑞亭分隊獲贈災情勘查車一台，另外還有其他救災工具也分配到其他分隊，增加救災救護的效能。

瑞亭分隊及瑞亭義消分隊成立至今20周年，參與了大大小小的災害，例如104年7月瑞芳工業區聯合醫療火警及107年6月空軍F-16戰機墜落五分山搜救等，這些災害現場中均可看到我們瑞亭消防及義消同仁的身影穿梭其中進行救援工作。

立委廖先翔在擔任新北市議員期間，不僅為瑞亭義消分隊爭取了這台百萬頂級災情勘查車，更為第六大隊所屬的各分隊爭取許多新式的救災器材共計125萬，讓第六大隊轄區的救災與救援工作增添戰力與機動性。

第六救災救護大隊長羅億田表示，這台協勤車最多可以坐八個人，然後後面放器材的空間也非常大，大概一趟就可以把所有的人員還有所需器材載運到現場，省下不少時間，很感謝立委廖先翔為消防弟兄所做的努力和協助。

立委廖先翔說，時任市議員時允諾瑞亭消防分隊爭取協勤車，歷經零件不足問題等波折，今天終於有了這一台大容量的協勤車，對於救災工具的運送效率提高，也讓地方上的各項上山下海的勤務都能更從容應對。

廖先翔 瑞芳

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