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強化汛期防災應變 新北市副市長視察萬里防汛整備

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
汛期來臨，公所進行防救災及避難收容演練，強化災害應變能力。 圖／紅樹林有線電視提供
汛期來臨，公所進行防救災及避難收容演練，強化災害應變能力。 圖／紅樹林有線電視提供

為因應5到11月汛期及颱風季節並落實新北市政府「行動治理」的精神，新北市副市長朱惕之率農業、水利、民政、社會、消防及工務等局處至萬里區視察防汛整備工作。藉此瞭解地方防救災量能，進而整合市府團隊資源，俾利強降雨或颱風來臨時迅速應變處置，以保障市民生命財產安全。

首先朱副市長抵達萬里員潭溪，聽取水利局針對萬里區員潭溪護岸復建工程簡報及視察目前施工進度。隨即帶領市府團隊前往大鵬國小，了解區公所防汛整備工作。後續由區公所進行防救災及避難收容演練，包含「災害應變中心開設」、「災害發生時搶災救災」、「強制撤離」、「避難收容開設」等項目，展現積極備戰的決心與應對災害的能力。

萬里區黃雱勉表示，在大鵬國小的演練說明公所於汛期間的各項防汛整備工作，包含開口合約、保全戶訪視、排水設施排查、收容場所整備等。此外，去年山陀兒颱風在萬里帶來嚴重的災情，也讓我們學習更有效的防汛整備與應變，公所一定要為守護家園持續努力不懈。

朱副市長於視察結束後勉勵參與人員辛勞，並表示，近年來全球氣候變遷導致極端降雨頻繁發生，臺灣作為副熱帶地區，汛期挑戰日益嚴峻。除指示各相關單位應就防汛事宜做好萬全準備，一點一滴務實累積不容閃失外，並強調「減災、防災重於救災」，呼籲各單位攜手合作，加強民眾防災概念，將天然災害造成的損害降至最低。

山陀兒颱風 萬里

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