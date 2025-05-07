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北捷頻繁異常 議員憂心衝擊乘客信心與營運形象

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市文湖線今早上班尖峰時刻出狀況，車站大廳月台擠滿上班人潮。 圖／讀者提供
北市文湖線今早上班尖峰時刻出狀況，車站大廳月台擠滿上班人潮。 圖／讀者提供

台北捷運文湖線今早發生列車異常，導致列車卡在月台10多分鐘窘境，光是這2個月北捷已第5起異常。學者認為，在公共運輸安全之下，需要提早積極預防改善。北市議員也認為，頻繁異常恐衝擊乘客信心和營運形象。

成功大學交通管理學系教授鄭永祥表示，通常軌道建設都會定時定期保養檢查，但是如果出現異常的資料數據，「要看一些指標如平均故障間隔（MTBF），像是比如說距離上次異常的時間到這次異常的時間多久？是否低於平均值？若有明顯異常，就要積極處理。」

鄭永祥也認為要有其他的指標可以做綜合的分析，且系統久了，數據的可靠度也有可能會下降，台北捷運應該提出後續的積極預防改善策略，因為畢竟是板南線或文湖線，尖峰時間對於乘客還是會產生很大的影響。

另外，詹為元說，台北捷運是市民每日倚賴的重要交通系統，但最近短短幾個月內，北捷接連發生多異常事件；僅管每起事故皆由安全系統自動啟動保護機制所控管，未發生事故，但頻繁的異常，更認為造成了不便還會衝擊乘客信心與營運形象。

詹為元說，北捷針對異常的回應最後多為「將送回機廠詳查」，但他認為頻繁出現異常的情況下不能在是單一事件應對，因此建議北捷應該全面檢視老舊列車與關鍵設備狀況做一個整體大健檢，從源頭降低異常頻率，保障營運穩定。

詹為元也建議，善用科技可導入更多AI數位列車，讓AI即時監測系統，用科技幫忙預測潛在故障，也有助減少異常狀況的出現。

北捷板南線。本報資料照片
北捷板南線。本報資料照片

台北捷運

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