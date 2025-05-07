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「潮台北」8月登場 落日飛車、怕胖團跨國共演

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北流董事長黃韻玲（右）與5位策展人。圖／台北市文化局提供
北流董事長黃韻玲（右）與5位策展人。圖／台北市文化局提供

第二屆潮台北TRENDY TAIPEI 將於8月25日到9月7日登場。今天在台北流行音樂中心舉辦記者會，以產業趨勢、演唱會經濟與城市行動三大主軸延伸。另歌迷期待的亞洲音樂節，則是超過10國、超過50組藝人登台，第一波公布包含落日飛車、怕胖團泰國搖滾天團POTATO、馬來西亞樂團babychair，以及日本沖繩饒唱雙刀流OZworld。

北流表示，今年潮台北以「TRENDY TAIPEI:It’s now」為號召，串連北市12個行政區，將音樂、時尚、科技、視聽、遊戲、藝術，將整座城市化為創意實驗場，展現未來潮流趨勢打造產業趨勢、演唱會經濟與城市行動的三位一體內容。

台北市副市長林奕華介紹，產業趨勢是將延續國際交流核心價值，繼續辦理國際論壇與國際接軌了解趨勢。演唱會經濟更擴大於小巨蛋舉辦演唱會串聯，延伸更多音樂觸角，而城市行動的Live House演出，會邀集更多Live House業者響應，並邀請市民參與台北聲音徵集，用聲音說出屬於台北的城市故事。

北流執行長梁序倫說，台北音樂博覽會 TAIPEI MUSIC EXPO，是因應台灣流行音樂產業的實際需求，運用北流自身場域空間與策展能量，匯聚音樂產業資源並引入國際參與。今年首次擴大為期四天舉行，預計集結40家台灣音樂製作、經紀品牌與唱片廠牌，以及20組以上售票音樂節主辦單位參展。

此外，延伸自TMEX的JAM JAM ASIA 亞洲音樂節首度邀集5位跨界策展團隊，包含浮現音樂創辦人老諾、浪人祭與野人祭總策展人蕭達謙Echo、夕陽音樂創辦人國國、落夢地ROMAD創辦人米奇林 MCKY，以及安大風有限公司創辦人Hauer，更邀集日韓星馬泰越等10國、超過50組藝人登台。

記者會中，公布首波卡司陣容，包含台式浪漫最強代表樂團落日飛車 Sunset Rollercoaster，將以限定合作舞台。龐克搖滾樂團怕胖團 PAPUN BAND將再度與日本蹦跳Disco樂團the telephones，以及北流Open Lab人才培育計畫發掘的獨立樂團新星「紙鳶 Seizer」與客語新聲代表「江晟榮」等。

海外卡斯則邀請到有泰國搖滾天團美譽的「POTATO」、馬來西亞的Chill系樂團「babychair」。嘻哈女王Dizzy Dizzo 蔡詩芸將與沖繩饒唱雙刀流OZworld帶來一場跨國嘻哈饒舌的共演。後續演出陣容將陸續公布。

北流執行長梁序倫說明台北音樂博覽會 TAIPEI MUSIC EXPO。圖／台北市文化局提供
北流執行長梁序倫說明台北音樂博覽會 TAIPEI MUSIC EXPO。圖／台北市文化局提供
嘻哈女王Dizzy Dizzo 蔡詩芸（左）將與沖繩饒唱雙刀流OZworld帶來跨國嘻哈饒舌共演。圖／台北市文化局提供
嘻哈女王Dizzy Dizzo 蔡詩芸（左）將與沖繩饒唱雙刀流OZworld帶來跨國嘻哈饒舌共演。圖／台北市文化局提供

台北流行音樂中心 樂團 馬來西亞

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