利用「指定結婚生效日」新人這3天登記結婚都算「520」
「520」諧音是「我愛你」，北市民政局為鼓勵新人們多加利用「指定結婚生效日」的便民服務，讓結婚登記流程更順利便捷，只要在今年5月15日、16日及5月19日至北市戶政事務所辦理結婚登記，指定5月20日為結婚登記生效日的新人，可獲贈精美蜂蜜禮盒1組，數量有限，送完為止。
北市民政局長陳永德表示，為表達市府對新人的誠摯祝福及傳遞幸福氛圍，這次精心準備了饒富寓意甜美的婚禮小物，希望能送上最純粹的甜蜜祝福。另為使市民的結婚登記經驗更臻美好，民政局與WeddingDay好婚市集攜手合作，推出「幸福照相館」結婚登記寫真優惠方案。
民政局指出，即日起至114年底，凡至台北市各區戶政事務所辦理結婚登記之新人，一方設籍台北市，即可享有此優惠折扣，由專業攝影師為您留下幸福紀念。此優惠方案組數無限制，詳細內容及預約請參閱台北市鼓勵婚育專區（https://loveactually.gov.taipei/）。
台北市各戶所為了讓新人在人生重要的時刻留下幸福回憶，也精心規畫不同風格的結婚拍照專區及提供特色結婚書約，並推出520專屬活動贈送紀念小物。
各戶所活動如下：
松山戶所舉辦「保溫愛戀袋著走」活動，5/15至5/20贈送可愛保溫袋1個；中山戶所「今生唯一 愛在中山」活動，5/15至5/20贈送「相守對碗」1組，祝福新人生活中的每一餐，都是愛的日常；中正戶所舉辦「我在幸福里」活動，4/11至5/29至該所辦理結婚登記，贈送LED感應燈1組，另5/15至5/22登記者，再加碼致贈愛心囍麵1組。
大同戶所「愛似品茶 無限回甘~大囍同歡」活動，凡於5/15至5/19指定5/20生效及5/20當天至該所辦理結婚登記新人，將致贈大囍同歡茶包禮盒組；萬華戶所「~花好月圓~萬華戶政520贈好禮」活動，5/19、5/20當天贈送新人陶瓷套裝禮盒1組；文山戶所「520打包幸福 人生旅途有你同行！」活動，5/15至5/23贈送七件式旅行收納組1份，祝福新人包種好孕、甜甜蜜蜜。
南港戶所「520為愛乾杯」贈送「耐熱玻璃雙飲杯」1個，象徵新人一同品味生活的甘甜與溫暖；內湖戶所於5/20當日準備了象徵「開鑿幸福人生」的金鏟子，以及寓意成雙成對、幸福圓滿的精美對碗禮盒，祝福新人未來生活甜蜜、百年好合；士林戶所規劃「打包幸福 摯愛士林」活動，贈送結婚登記之新人，輕便斜背包1個；北投戶所推出「幸福袋著走」活動，贈送5/20辦理結婚登記之新人幸福保溫袋（內含保溫盒）1組。
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