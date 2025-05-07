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林葉亭父親事件殷鑑未遠 議員曝新北年走失340失智老人

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員戴湘儀今天質詢新北失智長者走失議題。記者葉德正／攝影
新北市議員戴湘儀今天質詢新北失智長者走失議題。記者葉德正／攝影

藝人林葉亭的85歲失智父親走失多天後，被發現時已不幸成為冰冷遺體，新北市議員戴湘儀今在議會質詢指，前幾周新莊一名走失的失智長者被發現時已落水身亡，新北每年4100多件失蹤人口，有高達342件是失智老人，占比約8.21%，新北雖有防走失三寶「失智手環、指紋捺印、愛心布標」，使用率卻不高，要求市府強化宣導。

新北市新莊警分局上月接獲報案，一名失智蔡姓老翁外出後失聯，警方積極查找，經過一天搜尋，最後再重新提外道救難碼頭的河面上尋獲蔡翁的遺體，確切落水及死亡原因待後續調查釐清。

戴湘儀說，這類型悲劇不斷上演，這名失蹤長者身上，除了手機，其他包括防走失手鍊、指紋捺印、愛心布標都沒有，為何新北推出這麼多政策，民眾使用率卻不高，更遑論有許多失蹤多年都找不回來的長者。

戴湘儀說，新北市統計，去年有4100多件失蹤案件，其中失智長者有342件，今年台灣進入超高齡化社會，這類問題勢必會加劇，不得不加緊腳步。

戴湘儀指出，新北市去年成立3000個失智守護站，包括便利超商、銀行、藥局都加入，但走失案件仍然頻傳，是否成立數字，與執行效果有落差？另外相關失智宣導網頁也相當複雜，民眾難以查找。

戴湘儀也點名，防走失三寶中，新北市指紋捺印只有完成2796人，新北市失智人口預估要4.9萬人，數字只會不斷上升，完成數還要加油。

戴湘儀說，新北市推出五花八門福利政策，就像一間大型百貨公司，但不能都只守株待兔等民眾上門，有很多好的產品、福利政策如果布達不落實，民眾不會發現有這麼多好的寶藏，也不知道市府在賣些什麼。

警察局長廖訓誠表示，現在受理失蹤人口確實一大部分是失智老人，指紋捺印是新北市創舉，也是六都做得最多，但指紋捺印要當事人同意、不能強迫，警察局會強化宣導。

衛生局長陳潤秋也說，包括守護站、平溪失智長照友善村等，都有強化相關訓練，把穿戴式手錶、智能手表都會放進去，持續宣導，強化防止長者走失。

失智 戴湘儀

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