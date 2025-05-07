新北企業托育補助即日開始申請 最高500萬元

新北勞工局推出企業托育補助，今年起新興建托兒設施補助額度自400萬提高至500萬元，新北市更創「教保托育人員人事費用」及「專業諮詢服務費用」補助項目，協助成立企托。今年度第2期補助即日起至6月15日期間受理。

新北勞工局過去曾輔導紡織大廠儒鴻公司在新莊總部大樓設置「儒鴻托嬰中心」，補助新興建托兒設施費用，立案完成後員工帶著孩子一起上班，若遇小孩臨時狀況也能即時處理。

儒鴻企業也反饋設立托嬰中心讓員工安心工作、減輕育兒壓力、良好的員工福利降低流動率並吸引優秀人才。

員工表示，公司設立托嬰中心後能配合上下班時間，再也不用急急忙忙趕著下班去接孩子，方便許多。

勞工局長陳瑞嘉表示，過去曾有企業反映不清楚企托補助內容，為讓補助標準更明確，去年修訂補助要點，事業單位均可自行計算出補助金額。不論企業僱用員工人數多寡，凡在新北市設立托兒設施、提供居家式托育服務、發放托兒津貼或設置哺集乳室，皆可提出申請。期望透過政策支持，鼓勵企業辦理托兒服務，減輕員工育兒壓力。

事業單位申請請至勞動部企業托兒與哺集乳室資訊網「線上申請補助」填寫申請資料，也可至「新北勞動雲」查詢更多完整資訊。